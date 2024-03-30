Россия ворует украинское зерно: как и куда его вывозят – расследование NGL

Страна-агрессор Россия только за 2023 год вывезла с оккупированной части Запорожской области около 212 тысяч тонн зерна примерной стоимостью 46 миллионов долларов. Украинское зерно в Турцию, Ливию и Израиль вывозит специально созданная для этого россиянами госкомпания, причастны к этому и европейские компании.

Об этом стало известно из расследования независимого антикоррупционного центра NGL.media. Его создатели проанализировали российские экспортные данные. Речь идет о таможенных декларациях, где экспортером или декларантом является российский "Государственный зерновой оператор" – основной экспортер зерна с оккупированных территорий.

В начале 2023 года это предприятие попало под санкции США, позже санкции наложила Украина и Великобритания. Однако ГЗО успешно обходит эти ограничения, используя для торговли на международных рынках компании-прокладки.

Торговля зерном через компании-прокладки

Так, в 2023 году ГЗО экспортировало 212 тысяч тонн украинского зерна примерной стоимостью 46 млн долларов. Из этого объема зерна 145 тысяч тонн предприятие экспортировало напрямую, а еще почти 67 тысяч тонн через российские компании-прокладки, где ГЗО указано декларантом.

Эти компании "Агрогрупп", "Самсон", "Тезори Делла Терра", "Глобал Трейд" и "Жениди Групп" нужны России для маскировки. Именно с ними международные покупатели заключают договоры о закупке зерна, что дает им возможность утверждать, что непосредственно у ГЗО они ничего не покупали. Также, используя посредников, ГЗО дополнительно маскирует украинское происхождение зерна.

Формально украинское зерно загружают на корабли на международно признанной территории России – в порту "Кавказ" в Керченском проливе (Краснодарский край РФ). Это позволяет указывать в таможенных документах "страна происхождения зерна – Россия", после чего зерно благополучно экспортируется иностранным компаниям.

"На самом деле ГЗО может отгружать зерно через захваченные украинские порты в Бердянске или Мариуполе, что значительно ближе к оккупированному Мелитополю, где базируется эта компания, объясняет журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец" Екатерина Яресько", – говорится в статье.

Яресько предполагает, что часть зерна из Мелитополя россияне могут вывозить по суше в порт "Азов" в Ростовской области РФ. Уже там его могут перегружать на российские судна, которые его транспортируют в порт "Кавказ".

Кто покупает у РФ украинское зерно

Крупнейшим покупателем зерна у российских компаний, где ГЗО является декларантом, а зачастую и экспортером, является турецкая компания Trans World Agro Tarim Ihracat Ithalat Limited Sirketi. Ей россияне продали почти 134 тысячи тонн зерна стоимостью 28,6 миллиона долларов США.

Trans World Agro была создана в декабре 2022 года гражданином Израиля Леоном Мэйсом, а директором этой формально турецкой компании стал украинец Леонид Пашковский. Однако уже в декабре 2023 года новым владельцем и заодно директором стал еще один украинец – 63-летний Дмитрий Лысканич, моряк из Херсона.

На втором месте среди покупателей украинского зерна, по данным таможенных деклараций, находится компания Daliland Alliance Ltd, зарегистрированная на Маршалловых островах. Из шести партий зерна для этой компании в четырех декларантом и экспортером указан ГЗО. Еще в двух партиях экспортером является российская фирма "Глобал Трейд", но декларантом указан Тимохин Владислав Анатольевич. Человек с той же фамилией указан также в большинстве таможенных деклараций, где фигурирует ГЗО.

На третьем месте по объему покупки зерна оказалась швейцарская компания Vivalon AG – ее причастность к вывозу украинского зерна уже заинтересовала самую влиятельную швейцарскую газету Neue Zürcher Zeitung. В сентябре-октябре 2023 года Vivalon AG купила пять партий зерна у российского экспортера Самсон. В этих таможенных декларациях ГЗО везде указан как грузоотправитель и декларант грузов. Общая стоимость грузов составила 4,9 миллиона долларов.

Еще 4,6 тысячи тонн кукурузы должны были бы вывезти в Турцию для Krugozor lines loistik deniz hava kara tasimiciligi limited sirket. Это турецкая компания, основателем которой до сентября 2022 года был гражданин Азербайджана Эльбрус Хусейнов, который давно работает как с Турцией, так и с Россией. Осенью 2023 года фирма перешла в собственность другой гражданки Азербайджана Махнур Хусейновой.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия похитила тонны украинского подсолнечника и продала его в Турцию. Корабль, который его перевозил, был замечен в Феодосии. Тот загрузил на борт многотонную партию семян подсолнечника, украденную россиянами в Мелитополе, и направился в турецкий порт Самсун.

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