Россия "отменила" зерновое соглашение: как это скажется на курс доллара в Украине

Объявленная Россией остановка зернового соглашения не приведет к быстрой девальвации гривни. Однако в случае окончательного прекращения морского экспорта зерна Нацбанку придется увеличить продажу иностранной валюты примерно на $1 млрд в месяц.

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Эти действия приведут к сокращению объема золотовалютных резервов Украины, но помогут сохранить стабильность украинской валюты. Такой прогноз озвучила экс-глава совета Независимой ассоциации банков Украины, эксперт в сфере финансов Елена Коробкова "Укринформу".

Дело в том, что экспорт приносит Украине валюту – а это важное условие для стабильности гривни. А две трети экспорта из страны составляет именно агропродукция, поставки которой напрямую зависят от работы зерновой инициативы.

"Вынужденная потеря этого экспорта угрожает не только торговому балансу, но и заработкам украинских аграриев, не говоря уже о ВВП в целом и о мировой продовольственной безопасности. В то же время в ближайшей перспективе стабильности гривни это не угрожает", – пояснила Коробкова.

По ее словам, в условиях военного времени НБУ придерживается политики фиксированного обменного курса, что финансово обеспечивается значительными поступлениями международной финпомощи. В случае приостановки работы зернового коридора НБУ придется увеличить продажу иностранной валюты.

Коробкова отметила, что благодаря внешней поддержке золотовалютные резервы Украины недавно достигли исторического рекорда – $39 млрд. Это обеспечивает дополнительный мощный запас прочности для поддержания стабильного курса доллара в стране. "Потому в случае непродолжения действия зернового коридора... не стоит ожидать ни одной моментальной девальвации гривни", – подытожила специалистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля страна-террорист Россия объявила о выходе из зерновой сделки. В результате РФ восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря. Также там заявили, что Совместный координационный центр в Стамбуле (Турция) будет расформирован.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что никаких двухсторонних соглашений Украина и Россия не заключали. Потому РФ срывает исключительно свои договоренности с ООН и Турцией, а договоренности Украины с ними остаются в силе. Таким образом, Украина будет добиваться от партнеров продолжения экспорта зерна в Черном море.

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