Россия обходит санкции и получает товары из ЕС: в ОП рассказали как именно

Россия использует сложные схемы фальшивого транзита, чтобы получать западные товары, несмотря на санкции ЕС. Для борьбы с этой проблемой необходимы усиленные международные усилия и более жесткие меры по контролю за экспортом.

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Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Россия использует схемы, когда товары, по документам предназначенные для стран Центральной Азии или Кавказа, действительно попадают в РФ. Эти поставки позволяют Кремлю получать подпадающие под санкции компоненты и должны быть недоступны для российского рынка.

Одним из ключевых элементов этой схемы является участие посреднических компаний. Они создаются специально для того, чтобы обходить запреты и экспортировать западные товары, критически важные для российской военной промышленности. В свою очередь, фиктивные предприятия формируют "теневой флот" танкеров для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), который Россия продает на мировых рынках, обходя санкционные ограничения.

Ермак также отметил, что в современном российском оружии, в частности ракетах и другой технике, активно используются западные компоненты. Это означает, что, несмотря на введенные ограничения, Россия все еще имеет доступ к критически важным технологиям, что подрывает эффективность санкций. Такая ситуация является вызовом ЕС и международным партнерам, которые должны усилить контроль над экспортом и усовершенствовать механизмы проверки конечного получателя товаров.

Еще одним тревожным сигналом является военное сотрудничество России с Ираном и Северной Кореей. Ермак отметил, что этот альянс уже стал открыто военным и участники активно используют слабые стороны демократических государств для достижения своих геополитических целей. Сотрудничество с такими странами, как Иран, дает России дополнительные возможности для получения технологий и ресурсов, которые она не может получить легально из-за санкций.

Андрей Ермак отметил, что времени для укрепления позиций демократий в мире остается все меньше. Каждый день промедления позволяет авторитарным режимам, как в России, Иране и Северной Корее, усиливать свои позиции, используя слабости демократических систем. "Мы должны действовать уже сейчас", – подчеркнул Ермак, призывая международное сообщество к более жестким мерам против нарушителей санкционного режима.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, конгресс США призывает администрацию Байдена ужесточить санкции против российской нефтесервисной отрасли, в том числе против компании SLB. Законодатели считают, что эта компания подпитывает военную машину Путина, продолжая деятельность в России.

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