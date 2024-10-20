Конгресс США требует усилить санкции против нефтяной отрасли России: FT раскрыл подробности

Конгресс США призывает администрацию Байдена ужесточить санкции против российской нефтесервисной отрасли, в том числе против компании SLB. Законодатели считают, что эта компания подпитывает военную машину Путина, продолжая деятельность в России.

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Об этом пишет Financial Times. Законодатели выразили обеспокоенность по поводу информации о том, что SLB импортировала в Россию нефтесервисное оборудование на сумму 17,5 миллиона долларов в период с августа по декабрь 2023 года.

По данным расследования FT, компания продолжает расширять свою деятельность в России, пользуясь выходом из рынка западных конкурентов из-за санкций, введенных в ответ на вторжение РФ в Украину. В письме, подписанном более 50 конгрессменами, законодатели отмечают, что SLB фактически поддерживает боеспособность российской армии, обеспечивая ее ресурсами для продолжения агрессии против Украины. Они призвали Государственный департамент США и Министерство финансов предоставить разъяснения о том, были ли санкционированы эти транзакции и предусмотрено ли усиление ограничений для таких компаний.

Министерство финансов США подтвердило свою приверженность использованию всех имеющихся инструментов для уменьшения доходов Кремля и ослабления его военного могущества. Они подчеркнули, что американским фирмам запрещено осуществлять новые инвестиции в Россию и обещали строго контролировать соблюдение санкций.

SLB, уже имеющая опыт нарушения санкций, ранее столкнулась с правовыми последствиями за свою деятельность в странах под санкциями, такими как Иран и Судан. В 2021 году компания согласилась выплатить более 1 миллиона долларов США за нарушения, связанные с предоставлением услуг российскому "Газпром нефти" в рамках арктического нефтяного проекта.

В августе 2024 года FT опубликовало расследование, показавшее, что SLB продолжает извлекать выгоду от своего присутствия в России, несмотря на глобальную изоляцию страны. Конгрессмены выразили серьезную обеспокоенность тем, что это позволяет России сохранять стабильность в нефтегазовом секторе, который является критическим источником финансирования войны против Украины.

Несмотря на международное давление, компания продолжает работать в России, а ее доходы в третьем квартале 2024 г. выросли на 13%. Такая деятельность компании вызвала критику, и ее внесли в украинский список "международных спонсоров войны".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Великобритания ввела крупнейший на сегодняшний день пакет санкций против "теневого флота" нефтяных танкеров России. Под ограничения попали 18 танкеров и 4 газовоза.

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