Россия нашла деньги для продолжения войны в Украине: в стране вырастут налоги

В России планируют повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий с 20% до 25% и ввести прогрессивную шкалу налога на прибыль физических лиц. Это должно принести бюджету дополнительные 14,2 миллиарда долларов и коснется более 2 миллионов граждан РФ. Кремль борется с дефицитом бюджета, вызванным значительными расходами на войну в Украине.

Об этом сообщают росСМИ. Министерство финансов России уже направило в правительство проекты законов, предполагающих увеличение ставки НДС с 20% до 25%.

Кроме того, предполагается изменение прогрессивной шкалы налога на прибыль физических лиц. Согласно новым правилам, ставки налога для разных уровней доходов будут следующими:

для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей (27 тыс. долларов – 56 тыс. долларов) в год – 15%;

для доходов от 5 до 20 миллионов рублей (56 тыс. долларов – 224 тыс. долларов) в год – 18%;

для доходов от 20 до 50 миллионов рублей (224 тыс. долларов – 562 тыс. долларов) в год – 20%;

для доходов свыше 50 миллионов рублей (более 562 тыс. долларов) в год – 22%.

До сих пор у России не было прогрессивной шкалы налога на прибыль физических лиц. С 2001 по 2021 год действовала единая ставка 13%, а в 2021 году была введена ставка 15% для доходов более 56 тыс. долларов в год.

Российские аналитики оценивают, что повышение ставки НДС может принести бюджету дополнительные 14,2 миллиарда долларов. Также, по данным Минфина, налоговые изменения коснутся более 2 миллионов граждан РФ.

Для физических лиц сохранится возможность работать в режиме самозанятых с сохранением текущих ставок. Ставка налога на дивиденды останется на уровне 13% до суммы 2,4 млн рублей, а сверх этой суммы – 15% без дальнейшей прогрессии. Аналогичный подход будет применяться для процентных доходов от депозитов и реализации ценных бумаг.

Эксперт из Центра экономической стратегии Юрий Гайдай отмечает, что налоговые изменения в России направлены не столько на наполнение бюджета, сколько на перераспределение ресурсов из-за льгот. По его мнению, российские власти повышают налоги на зарплаты среднего класса, а не на доходы действительно богатых людей.

Гайдай подчеркивает, что российский бюджет никогда не полагался на налог на доходы физических лиц (НДФЛ), поэтому ставки остаются низкими даже в прогрессивной шкале. По сравнению с украинской налоговой политикой, где рассматривается возможность повышения НДС, российские изменения носят несколько иной характер. В Украине повышение налогов на потребление оказывает прогрессивный эффект, поскольку граждане с низкими доходами тратят большую часть своих средств на потребление в неформальном секторе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, окончательные параметры значительного увеличения ставок некоторых основных налогов (НДС и военного сбора) в Украине будут известны после июня. При этом активная работа по повышению налогов может начаться уже в июле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!