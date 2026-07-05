Россия начала активно "выкачивать" бензин из Беларуси: объемы поставок побили исторический рекорд

В июне 2026 года Россия импортировала рекордные объемы бензина из Беларуси — около 141 тысячи тонн только за первые 25 дней месяца. Однако даже такие поставки не смогут полностью устранить дефицит топлива, возникший из-за проблем с работой российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

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Об этом сообщают российские СМИ. По данным Центра ценовых индексов, только с 1 по 25 июня в Россию было поставлено около 141 тысячи тонн бензина, это почти в два с половиной раза больше, чем за весь май, и в десятки раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Поставки выросли до рекордного уровня

Эксперты отмечают, что нынешние объемы импорта стали историческим максимумом для поставок белорусского бензина в Россию. Для сравнения: в июне 2025 года Россия импортировала из Беларуси лишь около одной тысячи тонн бензина. Таким образом, за год поставки выросли более чем в сто раз.

По информации аналитиков, часть бензина, которая ранее экспортировалась в страны Центральной Азии, Беларусь начала поставлять именно на российский рынок. В то же время значительно сократились объемы транзита белорусского бензина через территорию России в другие государства. Если в начале года транзит составлял примерно 196 тысяч тонн, то в июне он сократился до около 24 тысяч тонн.

Одним из ключевых факторов такой статистики стали повреждения ряда нефтеперерабатывающих заводов после ударов украинских беспилотников. Из-за этого часть предприятий временно сократила или приостановила производство, что повлияло на общие объемы выпуска топлива.

По оценкам российских СМИ, в летний период суточное потребление бензина в стране превышает 110 тысяч тонн, поэтому даже значительное увеличение импорта не способно полностью покрыть потребности внутреннего рынка. Эксперты отмечают, что возможности Беларуси также имеют свои пределы.

По оценкам экспертов энергетического рынка, страна может экспортировать примерно 1,8–2 миллиона тонн бензина в год, что соответствует около 150–170 тысячам тонн ежемесячно. Российские власти заявляют, что принимают меры по стабилизации топливного рынка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России распространяются драки на заправках из-за дефицита бензина и многочасовых очередей. Из-за обострения ситуации местные власти в отдельных регионах уже ищут альтернативные способы обеспечения порядка на АЗС.

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