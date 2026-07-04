Полиция не справляется: россияне дерутся в очередях за бензин, топливный кризис набирает обороты. Видео

В России на заправкахучастились драки из-за дефицита бензина и многочасовых очередей. В связи с обострением ситуации местные власти в отдельных регионах уже ищут альтернативные способы обеспечения порядка на АЗС.

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Об этом сообщает одно из российских СМИ. Издание рассказало о том, что происходит в разных регионах страны-агрессора на фоне топливного кризиса.

В видео присутствует нецензурная лексика.

По данным СМИ, полицейских на местах конфликтов почти не видно. Из-за этого в Анапе власти сформировали специальные патрули из казаков и спортсменов для дежурств на автозаправках. Кроме того, на заправках Кубани к дежурствам привлекли представителей "ассоциации ветеранов СВО".

В Ижевске водитель вытащил своего оппонента из автомобиля прямо на территории заправки и начал его избивать. В Чувашии конфликт возник после того, как мотоциклист попытался добраться до свободной заправочной колонки, объехав длинную очередь.

В Калининграде на АЗС произошла драка с участием трех женщин. Как утверждают местные жители в комментариях, подобные конфликты из-за попыток проскочить очередь происходят почти ежедневно. Например, в Чебоксарах мужчина сначала оскорблял женщину, затем ударил по её автомобилю, пытался напасть на неё и отобрал телефон, когда она начала снимать происходящее. Остановить агрессивного водителя смогла только сотрудница АЗС.

В Серове Свердловской области мужчина не позволил женщинам подъехать к колонке с бензином АИ-92 . Из-за этого разгорелась ссора, переросшая в драку. На видео видно, как одна из женщин получает удар по лицу, после чего у неё начинается кровотечение из носа. Позже мужчина заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался "организовать очередь".

В Татарстане на заправке у границы с Башкирией двое водителей поссорились из-за очереди к бензоколонке. Словесный конфликт быстро перерос в драку, к которой присоединились жена одного из мужчин и товарищ другого. В ходе инцидента пострадал пенсионер, который пытался разнять участников стычки.

В Зеленогорске недалеко от Санкт-Петербурга один из водителей применил против оппонента перцовый баллончик прямо в очереди к заправочной колонке. Пострадавший получил химический ожог глаз, после чего полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.

Напомним, несмотря на то, что когда-то Россия имела статус "бензоколонки Европы", теперь ей самой приходится в экстренном порядке искать поставщиков топлива — как для автомобилей, так и для авиации. Из-за систематических украинских ударов по нефтеперерабатывающим объектам РФ начала секретные операции по морскому импорту авиационного керосина и автомобильного бензина из стран Азии.

Также OBOZ.UA сообщал, что к началу июля Силы обороны Украины в рамках кампании системных дальнобойных ударов по России вывели из строя более 40 % нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Только в июне были успешно атакованы восемь нефтеперерабатывающих заводов на территории государства-агрессора.

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