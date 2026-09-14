Россия ударила по очередному складу лекарств в Украине: населению объяснили, как действовать

Российские войска продолжают уничтожать украинский бизнес и, в частности, фарминдустрию – очередным пострадавшим предприятием стал один из крупнейших дистрибьюторов лекарств "БаДМ". Впрочем, украинцам советуют не поддаваться панике, но иметь запас необходимых лекарств.

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Ссылаясь на источники на фармрынке, украинские СМИ сообщили, что 14 сентября РФ нанесла удар по складу "БаДМ" в Хаджибейском районе Одессы. По предварительным данным источников, обошлось без пострадавших, но помещения предприятия получили значительные повреждения – на территории склада возник пожар, однако масштабы ущерба пока не раскрываются. На месте работают представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Россия пытается оставить украинцев без лекарств

Это уже далеко не первый случай, когда россияне атаковали фармацевтические склады в Украине в последнее время. Ранее OBOZ.UA уже сообщал о подобных случаях.

Самый масштабный удар: "Биокон", Teva, "Аптека доброго дня"

3 сентября в результате российского удара и масштабного пожара был разрушен логистический фармкомплекс "Биокон" в Бориспольском районе Киевской области. Его называли одним из крупнейших и самых современных в Украине хранилищ иностранных лекарств.

Общая площадь уничтоженных складов составляет 45 тыс. кв. м, в результате чего компания приостановила все операции. По предварительным оценкам предприятия, потери товарной продукции превышают 15 млрд грн. При этом спасатели ГСЧС сталкивались с повторными ударами противника во время тушения.

Также 3 сентября Россия дважды атаковала склад израильской фармацевтической компании Teva в Украине. Масштабы ущерба в компании не озвучили, но сообщили, что в результате атак никто не пострадал, а также заверили, что компания продолжит работу и делает "всё возможное, чтобы минимизировать влияние на поставки" препаратов на рынок.

В этот же день был уничтожен и склад сети "Аптека доброго дня" в Киевской области, входящей в группу "Фармастор". Последствия для фармрынка – существенные, поскольку сеть входит в топ-5 крупнейших в Украине. Директор по стратегическому развитию и инновациям сети Сергей Горницкий подтвердил, что были уничтожены тонны лекарств.

Последствия для "Оптима-Фарм"

Российские войска ночью 8 сентября двумя баллистическими ракетами повторно атаковали склад дистрибьютора лекарств "Оптима-Фарм", расположенный на левом берегу Киева. На момент атаки склад был пуст, поскольку после масштабного разрушения осенью 2025 года фактически уже не выполнял свою прежнюю функцию. В результате удара погибших и пострадавших нет.

Атака на Universal Logistic

12 и 13 сентября россияне два дня подряд атаковали один из крупнейших фармацевтических складов Украины Universal Logistic в Бориспольском районе Киевской области. Это специализированный фармацевтический логистический объект общей площадью 21 тыс. кв. м.

Одна из главных проблем после ударов заключается в том, что поставщики не могут нормально вывезти товар из Universal Logistic. Причина – не только непосредственные повреждения складской инфраструктуры. Постоянные воздушные тревоги также затрудняют работу логистики. Во время угрозы атаки транспорт не может работать в обычном режиме, а перевозку товаров приходится приостанавливать.

Что делать украинцам

На этом фоне украинцам с хроническими заболеваниями необходимо иметь как минимум трехмесячный запас необходимых лекарств, советует председатель правления Европейской фармацевтической ассоциации Александр Комарида. В то же время не стоит скупать огромное количество лекарств, поскольку они могут так и не понадобиться, а те, кто в них действительно нуждается, могут остаться без них.

"Я не верю в то, что у нас будет огромный дефицит лекарственных средств. Все-таки у большинства лекарств есть замена – много производителей, много импортеров. Но ситуация, опять же, не очень хорошая, учитывая то, что мы постоянно читаем в новостях и видим, как враг наносит удары по нашим фармацевтическим складам. Поэтому, конечно, без панических настроений, но запас лекарств нужно иметь", – отмечает эксперт.

Также OBOZ.UA сообщал, что один из крупнейших в Украине производителей керамики и сантехники, Cersanit из Звягиля, полностью остановил свою работу как минимум на полгода. Причиной стал российский удар, нанесённый в ночь на 12 сентября.

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