Россия дважды нанесла удары по одному из крупнейших складов лекарств и терминалу "Новой почты": что известно

Россияне два дня подряд наносили удары по одному из крупнейших фармацевтических складов Украины — "Universal Logistic" в Бориспольском районе, из-за чего поставщики не могут нормально вывозить оттуда лекарства в аптеки. Также РФ нанесла удар по терминалу "Новой почты" в Одессе, компания сообщила о двух раненых и заявила, что компенсирует заявленную стоимость поврежденных отправлений.

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По информации, полученной СМИ от осведомлённого собеседника на фармацевтическом рынке, российские оккупанты наносили удары по складу два дня подряд. Universal Logistic расположен в Бориспольском районе Киевской области. По данным компании, общая площадь ее складских помещений составляет 21 тыс. квадратных метров.

Россияне атаковали один из ключевых фармскладов Украины

Отмечается, что это специализированный фармацевтический логистический объект, работающий в соответствии с высокими стандартами хранения лекарственных средств. Схема работы фармрынка предполагает, что препараты сначала поступают на склад, где их хранят в необходимых условиях, после чего дистрибьюторы формируют заказы и отправляют медикаменты в аптечные сети.

Поэтому проблемы на крупном логистическом объекте могут влиять не только на саму компанию, подвергшуюся атаке. Последствия могут распространяться дальше — на работу дистрибьюторов и скорость доставки лекарств в аптеки.

Одна из главных проблем после ударов заключается в том, что поставщики не могут нормально вывезти товар из Universal Logistic. Причина — не только непосредственные повреждения складской инфраструктуры. Постоянные воздушные тревоги также затрудняют работу логистики. Во время угрозы атаки транспорт не может работать в обычном режиме, а перемещение товаров приходится приостанавливать.

При этом пока нет информации о том, что в результате атаки возник дефицит конкретных препаратов в торговых сетях. Также нет оснований говорить, что все лекарства, находившиеся на складе, уничтожены. Масштаб повреждений и последствия для запасов должны быть дополнительно установлены.

Удар по Universal Logistic произошел вскоре после атаки на другой крупный фармацевтический склад. 3 сентября российские войска атаковали склад "Биокон" под Киевом. Это уже второй крупный объект фармацевтической логистики, подвергшийся российскому удару за короткий промежуток времени.

Россияне также атаковали терминал "Новой почты" в Одессе

Накануне российские войска вновь атаковали терминал "Новой почты" в Одессе. По информации компании, в результате удара реактивным БПЛА типа "Герань" были ранены два человека – водитель партнера-перевозчика и сотрудник компании-подрядчика.

В "Новой почте" заявили, что находятся на связи с пострадавшими сотрудниками и оказывают им необходимую поддержку. Компания также сообщила, что компенсирует заявленную стоимость поврежденных отправлений и свяжется с каждым клиентом для уточнения деталей возмещения.

Информацию о статусе конкретных посылок клиенты могут проверять через мобильное приложение или сайт компании. "Несмотря на то, что враг пытается разрушить экономику страны и заставить бизнес остановиться системными атаками на гражданскую инфраструктуру, "Новая почта" продолжает работать", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Rozetka оставила для продавцов, пострадавших из-за уничтожения товара во время российской атаки на склад в Броварах, скидку на свои услуги на уровне 30% и не согласилась увеличить её до 50%. Предприниматели считают такую поддержку недостаточной и готовят судебные иски, в то время как компания заявляет о собственных масштабных военных убытках.

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