Россия уничтожила склады одного из крупнейших дистрибьюторов лекарств и "Аптеки доброго дня": что известно о последствиях

Российские войска ночью 8 сентября двумя баллистическими ракетами повторно атаковали склад дистрибьютора лекарств "Оптима-Фарм" в Киеве, хотя этот объект уже был уничтожен ими осенью 2025 года. Тогда компания оценивала общие убытки от разрушенного склада, офиса и уничтоженных лекарств более чем в $100 млн. В частности , сегодня были обнародованы кадры последствий российской атаки на склад лекарств "Аптеки доброго дня". В результате удара были уничтожены сотни тонн лекарств.

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Директор по стратегическому развитию и инновациям компании Сергей Горницкий показал, что осталось от разрушенного 3 сентября склада медикаментов "Аптеки доброго дня" после российской атаки. На кадрах — практически полностью разрушенное здание и сотни тонн лекарств, которые должны были быть доставлены пациентам по всей Украине.

"Сотни тонн медикаментов, которых так ждали пациенты по всей стране для лечения самых разнообразных болезней, уничтожены в мгновение ока. Однако самый большой шок уже позади, и сегодня мы собираем всю свою стойкость, чтобы двигаться дальше", – отметил Горницкий.

По информации источников на фармацевтическом рынке, как удалось узнать СМИ, на этот раз помещение "Оптима-Фарм" уже было пустым, ведь после предыдущей атаки компания не использовала его в качестве полноценного логистического центра. По предварительным данным, в результате нового удара люди не пострадали.

Удар по объекту произошел ночью 8 сентября. Российские военные применили две баллистические ракеты, которые попали в складской комплекс на левом берегу Киева. На момент атаки склад был пуст.

После масштабного разрушения осенью 2025 года он фактически уже не выполнял свою прежнюю функцию, поэтому на этот раз там не хранились значительные запасы медикаментов. Предварительно известно, что в результате повторного удара погибших и пострадавших нет.

Склад уже уничтожали осенью 2025 года

Для "Оптима-Фарм" этот объект стал одной из самых больших потерь за время полномасштабной войны еще в 2025 году. 25 октября прошлого года российская атака на Киев разрушила складской комплекс и офис компании. Тогда удар привел к масштабному пожару и фактической потере одного из ключевых логистических центров фармацевтического дистрибьютора.

Убытки от уничтожения зданий, оборудования и запасов лекарств компания оценивала более чем в 100 млн долларов. Речь шла не просто о потере недвижимости. На складе хранилось значительное количество фармацевтической продукции, которая должна была обеспечить дальнейшие поставки лекарственных средств украинским потребителям. По оценке самой компании, объем уничтоженных медикаментов составлял около 20% месячного запаса лекарств всей Украины.

Один из ключевых центров поставки лекарств

"Оптима-Фарм" является одним из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической продукции в Украине. Компания более 30 лет работает на рынке и занимается поставкой лекарственных средств в аптеки и медицинские учреждения.

Предприятие имеет 11 филиалов и 12 аптечных складов в различных регионах страны. Компания занимает одно из лидирующих мест на украинском фармацевтическом рынке и обеспечивает поставки продукции для аптечных сетей, медицинских учреждений, благотворительных организаций и других потребителей.

Новая атака, по предварительным данным, не привела к материальным потерям такого же масштаба, как удар 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за постоянных ракетных ударов со стороны России ряд системных украинских компаний оказался в критическом состоянии и на грани остановки работы. В частности, речь идет о таких гигантах рынка, как "Новая почта", Rozetka, "Сильпо", "Эпицентр" и АТБ.

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