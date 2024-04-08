Нокаут "бензоколонки Европы": Россия выпрашивает топливо за границей

Усугубляемый атаками украинских дронов дефицит топлива в России заостряется все сильнее. На фоне перебоев в поставках режим диктатора Владимира Путина обратился в Казахстан с просьбой поставить 100 тыс. тонн бензина.

Соответствующая сделка по использованию топливных резервов для РФ уже согласована, утверждают источники агентства Reuters. Также помочь стране-террористу согласилась и соседняя Беларусь.

По состоянию на конец марта украинские дроны вывели из строя около 15% российских мощностей по первичной нефтепереработке. Стихия тоже вносит свою лепту – из-за масштабного наводнения на Урале остановилось производство на Орском нефтеперерабатывающем заводе.

Несмотря на это, российские власти пытаются уверять в стабильности внутреннего топливного рынка и достаточном размере запасов. Но опасения Кремля проступают через шестимесячный запрет экспорта бензина, который ввели в стране с 1 марта. Правда, мера не распространяется на ряд стран, включая членов Евразийского экономического союза, и некоторые другие государства, с которыми РФ уже подписала контракт на поставку топлива.

Стоит отметить, что Казахстан тоже до конца года ограничил экспорт топлива до конца года. Исключение составляют только гуманитарные цели. Источники Reuters утверждают, что по состоянию на 5 апреля топливные запасы Казахстана включают:

307,7 тыс. тонн бензина АИ-92;

58 тыс. тонн бензина АИ-95;

435 тыс. тонн дизельного топлива;

101 тыс. тонн авиакеросина.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что на фоне едва ли не ежедневных ударов беспилотниками по российским НПЗ цены на бензин в РФ подскочили до многомесячных максимумов. Например, цена АИ-95 превысила 60 тыс. рублей за тонну, что стало максимумом с конца сентября 2023 года, когда ввели временное эмбарго на экспорт топлива.

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