Цены на бензин в России достигли максимума за 6 месяцев из-за ударов беспилотников по НПЗ: детали

Цены на бензин АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже превысили 60 тыс. рублей за тонну. Это максимум с конца сентября 2023 года, когда ввели временное эмбарго на экспорт топлива. Это произошло на фоне ударов беспилотников по российским НПЗ.

С 1 марта в России снова ввели запрет на экспорт топлива, однако бензин на бирже продолжает дорожать, отмечает издание. Об этом говорится в материале РосСМИ.

Пока рост биржевых цен вызван лишь опасениями за баланс спроса и предложения из-за приостановки работы НПЗ. Масштаб нанесенного предприятиям ущерба не ясен. Если выяснится, что повреждены первичные установки по переработке нефти, то сократится выпуск не только бензина разных марок, но и дизельного топлива.

Минэнерго РФ, в свою очередь, вечером 13 марта объявило, что оценивает ситуацию с обеспечением регионов топливом как стабильную и не видит риска роста розничных цен.

12 марта из-за атаки дронов произошел пожар на Нижегородском НПЗ, а на следующий день беспилотники ударили по Рязанскому и Новошахтинскому нефтеперерабатывающим заводам.

Напомним, дроны СБУ за ночь атаковали сразу три нефтеперерабатывающих завода России. Речь идет не только о мощностях в Рязани, но и в Кстово (Нижегородская обл.) и Киришах (Ленинградская обл.).

Как сообщал ранее OBOZ.UA, за последние два дня налеты беспилотников остановили работу трех заводов в РФ, составляющих около 12% ее мощностей по переработке нефти. Ответные атаки показывают, что вторжение РФ приводит к росту угрозы для обычных россиян, и противоречат заявлениям Кремля о том, что президент Владимир Путин является якобы "гарантом обороны страны".

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