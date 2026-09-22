Россия атаковала завод "Интерпайп" в Днепре: есть погибшие, производство остановлено

Российские войска нанесли ракетный удар по заводу компании "Интерпайп" в Днепре. В результате погибли четверо сотрудников предприятия, а семеро получили ранения. Производство пришлось остановить.

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Об этом 22 сентября сообщили в самой компании. В настоящее время продолжаются аварийно-ремонтные работы, а специалисты оценивают последствия атаки, чтобы определить сроки восстановления.

"В ночь с 21 на 22 сентября 2026 года Российская Федерация нанесла ракетный удар с использованием баллистического оружия по гражданскому промышленному предприятию, входящему в состав компании "Интерпайп", – говорится в заявлении компании.

Там заверили, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, а семьям погибших – поддержка. Кроме того, было повреждено основное производственное оборудование и инфраструктура предприятия, в результате чего производство продукции остановилось.

"Интерпайп" – группа компаний сталелитейной промышленности, производящая бесшовные и сварные трубы, колеса и оси для железнодорожного транспорта и другую продукцию.

Последствия удара по Днепру

22 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар по Днепру ракетами различных типов и дронами. Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, погибли четверо человек, которые были сотрудниками промышленного объекта, по которому был нанесен удар. Его название не разглашалось – этот факт стал известен из заявления "Интерпайп".

Кроме того, в тяжелом состоянии был госпитализирован 25-летний мужчина, а также мужчины 35, 46 и 47 лет и 51-летняя женщина (в состоянии средней тяжести). Еще один пострадавший мужчина будет лечиться амбулаторно.

Мониторинговые каналы сообщали, что российские оккупанты применили для удара по Днепру гиперзвуковые крылатые ракеты 3М22 "Циркон", а также северокорейские баллистические ракеты KN-23. Кроме того, был нанесен ряд ударов по Днепропетровской области, в частности – по Кривому Рогу, Павлограду, Марганецкой и Покровской общинам в Никопольском районе.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Национальный банк призвал украинские банки обеспечить жизнеспособным предприятиям доступ к финансированию, несмотря на усиление российских атак. Регулятор считает, что проблемы предприятий, связанные с повреждением производственных объектов, перебоями с электроснабжением и затруднениями в логистике, могут отразиться не только на кредитных портфелях банков, но и на экономической и экспортной устойчивости Украины.

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