Бизнес в Украине оказался под ударами РФ: НБУ дал банкам рекомендаци.

Национальный банк (НБУ) призвал украинские банки сохранять доступ жизнеспособного бизнеса к финансированию несмотря на усиление российских атак. Регулятор считает, что проблемы предприятий из-за повреждения производств, перебоев с электроснабжением и осложнения логистики могут отразиться не только на кредитных портфелях банков, но и на экономической и экспортной устойчивости Украины.

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Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в своей колонке на "Укринформе". По его словам, систематические российские атаки уже наносят бизнесу дополнительный ущерб и осложняют работу предприятий. В то же время банки обладают достаточным операционным и финансовым потенциалом, чтобы продолжать поддерживать экономику.

"В условиях, когда украинский бизнес стал непосредственной целью военной машины Кремля, мы должны своевременно отреагировать. Сохранить доступ к финансированию для жизнеспособных предприятий и помочь им пройти период повышенных военных рисков", – отметил Пышный.

Бизнес уже ощущает ухудшение условий

На фоне усиления атак ухудшились отдельные показатели деловой активности. По данным НБУ, в августе индекс ожиданий деловой активности снизился до 48,3 пункта. Это означает возвращение показателя в зону преобладания негативных оценок впервые с февраля. В то же время потребительская инфляция в августе ускорилась до 8,1% в годовом выражении.

НБУ связывает ухудшение ситуации для предприятий с повреждениями производственных мощностей, перебоями с энергоснабжением и проблемами с логистикой. По оценке регулятора, длительные трудности бизнеса могут ухудшать качество кредитных портфелей банков.

Однако главный риск заключается не только в банковских балансах. Если предприятия будут терять возможность работать и инвестировать, это будет иметь последствия для экономической устойчивости и экспортного потенциала страны.

Банки продолжают наращивать кредитование

Несмотря на военные риски, украинские банки продолжают наращивать кредитование бизнеса. Пышный отметил, что сейчас продолжается самый длительный более чем за 15 лет период кредитного роста.

Количество активных корпоративных заемщиков за последние десять лет при этом удвоилось. В НБУ считают, что такая динамика свидетельствует о способности банковской системы продолжать финансирование экономики даже в условиях высокой неопределенности.

Регулятор также подчеркивает важность сохранения доступа к кредитам для предприятий, которые испытывают временные трудности из-за войны, но остаются жизнеспособными.

По текущей оценке НБУ, усиление атак не должно привести к существенному негативному влиянию на состояние банковской системы. Одним из факторов, который должен этому способствовать, регулятор называет адаптивность украинского бизнеса и способность банков гибко работать с заемщиками.

Пышный привел в качестве примера ситуацию 2022 года. Несмотря на падение экономики примерно на треть, банки тогда признали дефолт по 20% бизнес-клиентов. Часть этих предприятий впоследствии восстановила деятельность и даже получала дополнительное финансирование.

Сейчас НБУ рассчитывает на подобную способность бизнеса адаптироваться к военным потрясениям. В то же время регулятор ожидает от банков конкретных кредитных продуктов, которые будут отвечать потребностям предприятий и одновременно иметь приемлемый уровень риска.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре НБУ повысил учетную ставку – на 0,5 процентного пункта, с 15,5% до 16%. Таким образом регулятор пытается бороться с инфляцией, ускорение которой прогнозирует в ближайшем будущем, а также сохранять курс гривны стабильным.

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