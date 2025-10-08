Более 4 тысяч абонентов без света: РФ атаковала энергосистему в одном из регионов и ТЭС ДТЭК

Россия в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру: повреждено железнодорожное сообщение на участке Носовка–Нежин, объект энергосистемы и одну из ТЭС ДТЭК, местоположение которой не уточняется. Более 4,5 тысячи потребителей остались без света, аварийные службы уже работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Видео дня

О ситуации на Черновщине сообщает АО"Черниговоблэнерго". В ночь на 8 октября российские войска нанесли очередной массированный удар по территории Черниговской области.

Основной удар пришелся на Нежин и прилегающие районы – снова под огнем оказались объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате атаки более 4,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения.

"Снова под прицелом Нежинщина и снова попадание в энергетический объект. Более 4,5 тысячи абонентов без электроснабжения. Восстанавливаем!" – говорится в сообщении энергетиков. Специалисты компании сразу начали аварийно-восстановительные работы. Повреждения существенные, однако ремонтные бригады работают непрерывно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей региона.

Мэр Нежина Александр Кодола сообщил, что это была одна из самых тяжелых ночей для города с начала осени. По его словам, враг применил 12 дронов-камикадзе, которыми атаковал критические объекты. "Сегодня снова враг коварно атаковал наш город. Удары были направлены по объектам жизнеобеспечения и транспортной логистики", – отметил Кодола.

Основная цель – товарный эшелон на перегоне Носовка-Нежин. В результате ударов повреждено железнодорожное полотно сообщения Нежин-Киев. Перевозки в этом направлении временно приостановлены: поезда из Киева пока курсируют только до станции Носовка.

Также пострадала складская инфраструктура Укрзализныци. По словам мэра, на месте попадания возник масштабный пожар – сгорела крыша здания на значительной площади. "Произошел пожар по всей площади крыши. Это была тяжелая ночь, но хочу подчеркнуть: информации о пострадавших гражданах в настоящее время нет!" – добавил городской голова.

Кроме того, удары нанесли повреждения одному из объектов энергосистемы города, из-за чего произошло аварийное отключение электроснабжения в нескольких районах. После отбоя тревоги ремонтные бригады сразу начали восстановительные работы.

Параллельно российские силы нанесли удар по одной из теплоэлектростанций ДТЭК. Как сообщила энергокомпания, в результате атаки ранены двое работников, которым уже оказана вся необходимая медицинская помощь.

"Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий", – отметили в ДТЭК. В компании также напомнили, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК подвергались обстрелам более 200 раз. Энергетики отмечают, что, несмотря на постоянные угрозы, продолжают обеспечивать стабильность энергосистемы Украины.

По информации "Укрзалізниці", в результате ночной атаки поврежден железнодорожный участок между Носовкой и Нежином, что привело к остановке движения поездов в направлении Киева. На время восстановительных работ поезда из столицы следуют только в Носовку, откуда пассажиры смогут воспользоваться автобусными трансферами или ждать дальнейшего восстановления сообщения.

Компания уже начала восстановление путей и проверку состояния инфраструктуры, в частности контактной сети и сигнализационного оборудования. Ряд пригородных поездов в эти сутки ограничено по станции Носовка, в частности:

№6902 Киев-Волынский - Носовка;

№6913 Носовка -Киев-Волынский;

№6906 Киев (Северная) - Носовка;

№6917 Носовка - Киев (Северная);

№6908 Киев (Северная) - Носовка;

№6919 Носовка - Киев-Волынский;

№6910 Киев (Северная) - Носовка;

№6923 Воствка - Киев (Северная);

№6912 Киев Волынский - Носовка;

№6925 Носовка - Киев Волынский.

Несмотря на разрушения, местные власти отмечают: ситуация контролируемая, спасательные и ремонтные службы работают в усиленном режиме. Мэр Нежина призвал граждан быть внимательными к сигналам воздушной тревоги и не пренебрегать правилами безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия изменила тактику – отныне оккупанты целенаправленно бьют по энергетической инфраструктуре Украины и создают "мертвую зону" вдоль фронта. В ближайшее время враг, вероятно, сосредоточится на объектах теплоснабжения – котельных и теплоэлектроцентралях, чтобы усложнить подготовку к зиме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!