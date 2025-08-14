Устроил схематоз на Львовском автобусном заводе: российского бизнесмена будут судить за многомиллионную аферу

В Украине будут судить российского бизнесмена Игоря Чуркина за организацию многолетней схемы с поддельными документами и фиктивными судебными решениями, которая привела к потере Львовским автобусным заводом имущества на более 367 миллионов гривен. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР). Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт против российского бизнесмена, которого подозревают в незаконном завладении имуществом Львовского автобусного завода (официальное название – ЗАО "Завод коммунального транспорта").

По данным следствия, схема действовала на протяжении многих лет и состояла из нескольких этапов. В 2005 году подозреваемый стал председателем наблюдательного совета предприятия, что дало ему широкие полномочия по принятию решений по отчуждению имущества. Уже через три года, в 2008-м, он организовал продажу восьми объектов недвижимости в пользу подконтрольных коммерческих структур. Чтобы обойти ограничения и снять обременения с имущества, подчиненные бизнесмена, по версии следствия, подделали финансовые документы.

Схема сработала и во второй раз – в 2016 году. На этот раз ключевым инструментом стала подделка судебного решения, на основании которого недвижимость завода передали компаниям, которые принадлежали или были аффилированы с российским предпринимателем. В результате этих действий предприятие потеряло значительную часть своих производственных помещений.

Оперативное сопровождение дела осуществляло ГБР, следственные действия показали, что преступная деятельность была тщательно спланирована, а поддельные документы использовались для создания видимости законности сделок. Бизнесмену инкриминируют подделку документов, печатей и штампов (ч. 3 ст. 27, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 358 УК Украины), а также присвоение имущества в особо крупных размерах (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины). За эти статьи ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

