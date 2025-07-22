Уничтожено 3,5 тыс. деревьев в Карпатах: лесничий получил подозрение из-за схемы на 56 млн грн

Из-за служебной халатности лесничего, который знал о массовой незаконной вырубке леса, но не принял никаких мер, на Закарпатье было срублено более 3 380 деревьев, что нанесло государству ущерб на почти 56 миллионов гривен. Чиновник уже уволен, ему сообщено о подозрении и в случае доказательства вины грозит до 5 лет заключения.

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Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР). О подозрении сообщено лесничему Лазещинского лесничества, что является частью филиала Ясинянского лесоохотничьего хозяйства ГП "Леса Украины", в служебной халатности, которая привела к незаконной вырубке более 3 380 деревьев различных пород.

Убытки для государства и окружающей среды уже оценили в более чем 55,8 млн гривен. Следствие установило, что в 2023-2024 годах чиновник не предпринимал никаких действий для предотвращения незаконной рубки, хотя знал о фактах нарушений. Он не сообщал руководству, не составлял соответствующих актов, не проводил внутренние проверки и не информировал правоохранительные органы, хотя это входило в его служебные обязанности.

В результате такой сознательной бездеятельности злоумышленники организовали масштабную вырубку леса на территории двух обходов Лазещинского лесничества. В результате государству нанесен ущерб на сумму почти 56 миллионов гривен, подтвержденный экспертной оценкой.

За такие действия лесничему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Сейчас он уволен с должности, а прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Закарпатской области обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

В случае доказательства вины фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Этот случай – не первый, еще в октябре 2024 года правоохранители разоблачили организованную группу, которая системно вырубала лес в Ясинянской громаде. Срубленная древесина доставлялась на пилорамы или продавалась за наличные без всяких документов. Обвинительный акт по этому делу уже рассматривается в суде.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители раскрыли многомиллионную коррупционную схему в оборонном секторе. Частная компания поставила войску оружие в неполной комплектации, что нанесло бюджету более 33 млн грн убытков.

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