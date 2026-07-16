Российские миллиардеры массово выводят деньги из страны: почему элита боится потерять своё состояние

Российские миллиардеры массово переводят деньги в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турцию и Монако, опасаясь, что Кремль может конфисковать их активы для финансирования военных расходов. Только с начала 2026 года, по оценкам источников, из России могли вывести десятки миллиардов долларов, используя криптовалюту, золото, недвижимость и иностранные инвестиционные фонды.

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Об этом пишет Bloomberg. По информации издания, среди тех, кто переводит свои активы за границу, есть как крупные предприниматели, так и миллиардеры, которых ранее считали приближенными к президенту РФ Владимиру Путину.

За границу уже вывели десятки миллиардов долларов

Только с начала 2026 года из России могли быть выведены десятки миллиардов долларов. Для этого состоятельные россияне используют различные механизмы. Часть переводит деньги на счета в других странах, другие покупают золото, криптовалюту или вкладывают средства в международные инвестиционные фонды.

Наиболее популярными направлениями для вывода капитала стали ОАЭ, Турция, Саудовская Аравия, Кипр и отдельные страны Африки. Кроме того, российские бизнесмены активно инвестируют в недвижимость, в частности в Дубае и Монако.

Один из бизнесменов, пообщавшийся с Bloomberg на условиях анонимности, рассказал, что уже перевел часть своих средств на Кипр и в ОАЭ. Другие собеседники агентства сообщили, что диверсифицируют свои активы между несколькими юрисдикциями, пытаясь минимизировать риски.

Одной из главных причин такого оттока капитала стала масштабная кампания по изъятию частных активов, которую российские власти проводят в последние годы. Только за последний период государство получило контроль над компаниями, совокупная стоимость которых оценивается примерно в 4 триллиона рублей.

Кто уже лишился бизнеса

Среди самых громких случаев этого года — переход под контроль государства агрохолдинга "Русагро", который считается одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в России. Его основатель Вадим Мошкович, состояние которого Forbes оценивал в 2,9 млрд долларов, не только утратил контроль над активами, но и оказался под стражей по обвинениям в мошенничестве и взяточничестве.

Ранее российские власти также конфисковали активы золотодобывающей компании "Южуралзолото", принадлежавшей миллиардеру Константину Струкову, а также аэропорт "Домодедово". По данным Bloomberg, перепродажа конфискованных активов уже принесла в российский бюджет сотни миллиардов рублей.

Из-за санкций и усиленного финансового контроля российские предприниматели используют все более сложные схемы для перевода средств за границу. Среди наиболее распространенных маршрутов называют Армению, Казахстан и Кыргызстан.

Также активно используются криптовалюты, в частности стейблкоин A7A5, который создавался для проведения международных расчетов в обход санкционных ограничений. Кроме того, популярностью пользуются вложения в золото и международные частные инвестиционные фонды.

Элита опасается проблем в банковской системе

Еще одним фактором, подталкивающим бизнес к выводу денег, собеседники агентства называют состояние российского банковского сектора. По их словам, банки сталкиваются с ростом количества проблемных кредитов, значительная часть которых была выдана предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Доля таких активов, по оценкам источников Bloomberg, уже превысила 11%. На этом фоне опасения относительно финансовой стабильности страны только усиливаются. Официальные данные о чистом оттоке частного капитала российский Центробанк больше не публикует.

В то же время ранее регулятор сообщал, что только в первый год полномасштабной войны из страны было выведено около 253 млрд долларов. Это составляло примерно 13% валового внутреннего продукта России и стало рекордным показателем за всю современную историю страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на то, что когда-то Россия имела статус "бензоколонки Европы", теперь ей самой приходится в экстренном порядке искать поставщиков топлива — как для автомобилей, так и для авиации. Из-за систематических украинских ударов по нефтеперерабатывающим объектам РФ начала секретные операции по морскому импорту авиационного керосина и автомобильного бензина из стран Азии.

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