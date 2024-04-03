Российские карточки превращаются в простой пластик: еще одна страна отказалась от системы "Мир"

Банки Кыргызстана прекратят работать с картами российской платежной системы "Мир", против оператора которой США ввели санкции. Уже с 5 апреля 2024 года такие карты перестанут считывать банкоматы и POS-терминалы.

Также для карточек "Мир" остановятся денежные переводы и онлайн-платежи в пользу кыргызстанских счетов. Об этом официально сообщил "Межбанковский процессинговый центр" (МПЦ) Кыргызстана.

Отмечается, что такое решение принято из-за санкций США против российской "Национальной системы платежных карт" (НСПК) – оператора платежной системы "Мир". В связи с этим "Межбанковский процессинговый центр" заявил о прекращении отношений с НСПК, чтобы не попасть под вторичные санкции.

"23 февраля 2024 года OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами) ввело санкции против АО "Национальная система платежных карт", оператора карт платежной системы "Мир". С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы "Элкарт", информирует о прекращении взаимоотношенийс 5 апреля 2024 года с АО "НСПК", – говорится в сообщении.

В связи с прекращением обслуживания "Мир" карт в платежной системе "Элкарт" пользователям с 3 апреля 2024 года с 12:00 по местному времени станут недоступны основные виды операций. Это:

обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах);

переводы с карты на карты;

электронная коммерция: интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий.

"Мир" сужается: где можно платить российскими карточками

Оператор системы "Мир" НСПК был создана в России в 2014 году – после ввода санкций из-за оккупации украинского Крыма. 100% компании принадлежит Банку России.

Прямой целью создания НСПК было желание российских властей перестраховаться на случай отключения карт международных платежных систем. После того как из России в марте 2022 года ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, а их российские карты перестали работать за границей, россияне пользовались картами "Мир" для безналичных платежей за рубежом, хоть сеть приема этих карт и была ограничена гораздо сильнее, чем у международных платежных систем.

После обновления санкций список стран, в которых работает "Мир", сокращается все сильнее. На момент введения ограничений со стороны США расплатиться картами "Мир" можно было, в частности, в:

Казахстане;

Беларуси;

Венесуэле;

Вьетнаме;

Кыргызстане;

Армении;

Таджикистане;

Кубе.

Уже с 30 марта прием платежей в системе "Мир" прекратила Армения. Исключением стала инфраструктура банка "ВТБ Армения" – "дочки" российского ВТБ.

Большинство банков в Казахстане также отказались от обслуживания российских карт "Мир". Частично продолжают работать с ними только "ВТБ банк" и "Береке банк".

В Таджикистане тоже лишь два банка продолжают принимать карты "Мир". Это государственный Амонатбанк и Dushanbe City Bank. А в Узбекистане "Мир" не работает еще с осени 2023 года.

Кроме того, мобильная платежная система Mir Pay, предназначенная для оплаты по картам российской системы "Мир", исчезла из Google Play. А служба мобильных платежей Samsung Pay теперь полностью запрещает использование карт "Мир".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Европейском Союзе признали существование проблемы обхода экономических санкций против России. Именно поэтому в следующем санкционном пакете большое внимание будет уделено третьим сторонам, от которых РФ получает поддержку.

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