Роскошная дача Медведчука получила управляющего: кому досталось закарпатское имение

Новым владельцем имения "Медвежья дубрава" на Закарпатье, принадлежавшего предателю Виктору Медведчуку, станет киевская компания ООО "АВГМ-ГРУПП". Предприятие получило роскошный спортивно-жилищно-оздоровительный комплекс вместе с мебелью и автомобилями в управление сроком на 5 лет.

Видео дня

Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА). Нового владельца определили после проведения торгов в системе ProZorro – кандидат прошел все необходимые проверки.

"Независимо от наличия дохода, компания-управитель ежемесячно будет платить фиксированную сумму гарантийного платежа – 258 825 гривен. В случае, если доход от управления будет превышать размер гарантийного платежа, в бюджет будет перечисляться 72,5% прибыли от управления", – отметили в АРМА.

Для эффективного использования арестованного имущества и его работы в интересах государства, АРМА будет осуществлять постоянный мониторинг выполнения условий договора управления.

"Медвежья дубрава": что известно о даче Медведчуков

Имение расположено в живописном урочище "Паражин" в Ждениевской ОТГ Мукачевского района Закарпатской области, оно занимает площадь в 150 гектаров. Он состоит из пяти земельных участков и семи объектов недвижимого имущества, в частности:

основного здания площадью 2,4 тыс. кв. м;

дома для гостей;

вертолетной площадки;

колыбы;

погреба;

часовни;

фермы с животными, где до сих пор производят молочные продукты, в частности сыры и мороженое.

Также в перечень входит движимое имущество. В частности это два электрокара, трактор, кухонная и санитарная техника и мебель.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что арестованный завод Медведчука "Бетонбуд" поймали на незаконной эксплуатации арестованных мощностей. Там изготавливали и продавали бетонные растворы без разрешительных документов и использовали спецтранспорт вне контроля государства. Завод имеет масштабную производственную инфраструктуру с общей стоимостью имущества более 16 миллионов гривен. Правоохранители продолжают расследование, чтобы прекратить эту деятельность и вернуть активы в собственность государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!