Арестованный завод Медведчука в Украине поймали на незаконной работе: что обнаружили

Арестованный завод предателя Виктора Медведчука поймали на незаконной эксплуатации арестованных мощностей. Там изготавливали и продавали бетонные растворы без разрешительных документов и использовали спецтранспорт вне контроля государства. Завод имеет масштабную производственную инфраструктуру с общей стоимостью имущества более 16 миллионов гривен. Правоохранители продолжают расследование, чтобы прекратить эту деятельность и вернуть активы в собственность государства.

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Об этом сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Завод ООО "Бетонбуд", расположенный во Львове на улице Городоцкой, 367/2, имеет значительную производственную инфраструктуру, бетонные узлы, ангары для сыпучих материалов, лаборатории, офисы и складские помещения.

Уставный капитал предприятия составляет более 11 миллионов гривен, а общая стоимость выявленного неучтенного имущества превышает 16 миллионов гривен. По ходатайству Государственного бюро расследований (ГБР) Львовский районный суд наложил арест на это имущество 18 сентября 2024 года.

Завод был передан в управление АРМА. Владельцами предприятия являются братья Сергей Медведчук и Богдан Козак - родственники бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, которых подозревают в преступлениях, связанных с содействием государству-агрессору.

По данным следствия, Медведчуки и Козаки использовали свои предприятия для масштабных финансовых махинаций, в частности неуплаты налогов на сумму более 75 миллионов гривен. Первые аресты имущества подозреваемых уже состоялись ранее, в том числе ООО "Керамбуд" и другие объекты стоимостью более 200 миллионов гривен.

В июне 2025 года уполномоченные лица центрального аппарата АРМА и Западного межрегионального территориального управления провели плановый осмотр завода ООО "Бетонбуд". Во время проверки зафиксированы факты незаконной эксплуатации арестованных производственных мощностей. На территории завода было обнаружено:

активный процесс изготовления и сбыта бетонных растворов, готовых для использования;

использование специального транспортного средства, предназначенного для перевозки продукции, которое тоже эксплуатировалось вне законного контроля;

неучтенное имущество – от ангаров и лабораторий до складских помещений и оборудования.

Сейчас АРМА проводит детальное расследование и направила запросы в ряд государственных структур. А именно:

Национальной полиции Украины – для получения записей с камер видеонаблюдения;

Львовского городского совета – для доступа к системам мониторинга движения транспорта;

Государственной службы Украины по безопасности на транспорте - с целью получения данных о маршрутах и габаритно-весовом контроле грузовиков.

Кроме того, проверяются технические паспорта и ключи транспортных средств, а также их фактическое местонахождение. АРМА отметила, что системно противодействует таким попыткам и гарантирует возвращение арестованных активов в правовое поле.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, яхту Royal Romance, которая принадлежит подсанкционному Виктору Медведчуку, будет временно перемещена на другую локацию для обязательного технического обслуживания. При этом судно будет оставаться под арестом.

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