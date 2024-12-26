РФ раскрыла, как обходит санкции: в Украине уже готовят жесткий ответ

Законодательные изменения позволили России официально использовать криптовалюту в трансграничных платежах для обхода международных санкций. Украина и ее партнеры уже разрабатывают меры сдерживания.

Видео дня

Министр финансов РФ Антон Силуанов признал, что санкции осложнили торговлю России с основными партнерами, такими как Китай и Турция. Местные банки не хотят привлекать внимание западных регуляторов, поэтому очень осторожно относятся к транзакциям, связанным с Россией.

Поэтому в этом году Россия разрешила использовать криптовалюту во внешнеторговых операциях. Кроме того, были сделаны шаги по легализации майнинга криптовалют.

"В рамках экспериментального режима возможно использовать Bitcoin, которые мы мелькнули здесь, в России, для внешнеторговых операций… Такие транзакции уже происходят. Мы считаем, что их следует расширять и развивать. Я уверен, что это произойдет в следующем году", – добавил он и отметил, что международные платежи в цифровых валютах – будущее.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что Россия уже не первый месяц используют криптовалюту, чтобы обойти санкции. Но это не сюрприз для Украины и ее союзников.

"Мы без преувеличения первыми еще летом обратили внимание партнеров на такие планы врага. Соответствующие санкционные и другие решения по блокированию возможности использования нежелательных криптовалютных расчетов уже готовятся", – заявил Власюк

В то же время Россия запретила добывать криптовалюту на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей электроэнергией. Оккупанты не могут обеспечить эти территории электроэнергией, поэтому не позволяют мелькнуть биткоин и другие электронные активы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правоохранительные органы США, Великобритании и стран Европейского Союза раскрыли обширную сеть по отмыванию денег для международных преступников, в том числе из России. Услугами ее организаторов пользовались наркоторговцы, финансовые преступники и иностранные шпионы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!