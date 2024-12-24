Оккупанты запретили майнить криптовалюту на ВОТ: какая причина ограничения

Оккупационные власти не могут обеспечить временно неподконтрольные Украине территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей электроэнергией. Поэтому жителям этих регионов запретили заниматься майнингом криптовалюты.

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Как сообщают росСМИ, соответствующее постановление принял Кабинет министров РФ. Запрет вступает в силу 1 января 2025 и будет действовать до 15 марта 2031 года.

Кроме временно оккупированных территорий, он распространяется также на Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию и Чечню. Также майнинг запретили на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, но временно – в пики энергопотребления. В начале 2025 года майнинг на этих территориях будет запрещен с 1 января по 15 марта, а затем ежегодно с 15 ноября по 15 марта.

В правительстве уточнили, что перечень регионов и территорий не окончательный, его могут изменить решением комиссии по вопросам развития электроэнергетики. "Задача таких ограничений – сохранение баланса энергопотребления с учетом запросов промышленности", – говорится в постановлении.

Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин обвинил майнеров в образовании дефицита электроэнергии в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. По этой причине в октябре он разрешил правительству РФ запрещать майнинг в отдельных регионах, включая временно оккупированные территории Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, что ранее в 2024 году на сайте популярного украинского сервиса онлайн-объявлений OLX появились десятки предложений с временно оккупированных территорий Украины. И речь не только о продаже подержанных вещей "с рук" – на сайте открыто размещают объявления об аренде и продаже квартир в Мариуполе, Донецке и Крыму, а также предлагают работу в оккупированных регионах страны. В самом OLX уверяют, что блокируют все подобные объявления, нарушающие законодательство Украины, и обещают обновить свои фильтры.

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