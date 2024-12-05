Через российскую сеть отмыли $1 млрд: раскрыта крупнейшая схема за несколько лет

Правоохранительные органы США, Великобритании и стран Европейского Союза раскрыли крупную сеть по отмыванию денег для международных преступников, в том числе и из России. Услугами ее организаторов пользовались наркоторговцы, финансовые преступники и иностранные шпионы.

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Как сообщили в The Guardian, в отношении причастных ввели санкции, а некоторых людей арестовали. Операцию "Дестабилизация" уже назвали крупнейшей операцией по борьбе с отмыванием денег за последние годы. Предполагается, что таким образом удалось отмыть около миллиарда долларов.

Участники сети отмывали средства и криптовалюту для российских хакерских групп, попавших под санкции российских элит и преступных группировок. В общем удалось определить руководителей сети и изъять более 20 млн фунтов стерлингов наличными и в криптовалюте.

"Впервые нам удалось определить связь между российскими элитами, богатыми на криптовалюту киберпреступниками и наркобандами на улицах Великобритании. Прежде нить, которая связывала их вместе (объединенная сила Smart и TGR), была незаметной", – сказал генеральный директор Национального уголовного агентства Великобритании Роб Джонс.

Компании Smart и TGR отмывали деньги для транснациональных преступных группировок. С конца 2022 года по лето 2023 года Smart использовалась для финансирования неуказанных российских шпионских операций, а также способствовала в обходе британских санкций российскими клиентами. Следователи обнаружили причастность к сети российского пропагандистского телеканала Russia Today (RT).

Чтобы "отмыть" средства, проводились десятки операций с конвертацией криптовалюты. Раскрытая сеть оказалась связующим звеном между российскими киберпреступниками и бандами в странах Запада – первые продавали им криптовалюту, которая использовалась для закупки наркотиков в Южной Америке в обход международной банковской системы.

Глава Smart – россиянка Екатерина Жданова в прошлом году попала под санкции США за помощь российским хакерам в легализации незаконно полученных средств. А лидера TGR – Джорджа Росси и его заместительницу Елену Чиркинян объявили в международный розыск.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Великобритания ввела санкции против организаций "Юнармия" и "Авангард", которые принимали участие в принудительной депортации и перевоспитании украинских детей, компенсируя их финансирование из российского бюджета.

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