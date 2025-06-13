В порту Украины пытались украсть арестованный российский корабль: что известно

В Украине пытались угнать и, возможно, вернуть в РФ арестованное российское судно EMMAKRIS III. Это крупный сухогруз оценочной стоимостью почти 109 млн грн. Корабль не имеет права покидать порт "Черноморск" и находится в управлении частной компании.

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Об этом сообщила глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума. "Удалось предотвратить фактическое похищение корабля и возможное возвращение его в страну-агрессор", – сообщила она.

По словам Думы, судно пыталось физически покинуть порт. "Управляющий проигнорировал требования и предпринял попытку незаконного вывода судна, что противоречит судебному решению. Благодаря вмешательству АРМА судно осталось в порту Украины. Ситуация была критической: экипаж покинул судно, чем подтвердил свои преступные намерения", – отметила глава АРМА.

Также сообщается, что АРМА обратилось "ко всем органам силового блока". Кроме того, отмечается, что "приняты меры" для предотвращения любых внештатных ситуаций на корабле.

EMMAKRIS III находится в управлении предприятия "Маринекс". Требования, о которых упоминает Дума, были выдвинуты АРМА в конце мая, когда агентство установило нарушения со стороны этого управляющего. Нарушения, в частности, включали:

невыполнение условий договора;

невыполнение обязательств по наполнению государственного бюджета;

самоустранение от выполнения обязанностей в части сохранения актива.

"За нарушение условий договора управляющий будет нести ответственность", – констатировали в АРМА. Ведомство также добивается продажи судна в счет государства вместо его передачи другому управителю.

EMMAKRIS III: что известно о корабле

EMMAKRIS III – это сухогрузное судно, построенное в 2000 году. Его общая длина составляет 225 метров, а ширина – 32,26 метра. Сухогруз имеет 7 трюмов с грузоподъемностью 73 281 т.

Формальным владельцем сухогруза является компания Greater Bloom Limited из ОАЭ. Однако следствие установило, что фактически им владеет российская компания ООО "Линтер", зарегистрированная в городе Ростов-на-Дону.

Судно было передано в управление АРМА как актив, связанный со страной-агрессором, в апреле 2023 года на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда г. Киева по делу № 757/15173/23-к. Корабль оценили почти в 109 млн грн.

При поиске управителя в АРМА отмечали, что EMMAKRIS III не может покидать порт "Черноморск" согласно постановлению суда. Его предлагали использовать в качестве плавучего зернохранилища.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине продали арестованный российский танкер Nika Spirit, ранее принадлежавший российской стороне и причастный к событиям в Керченском проливе. Его стоимость составила 6,4 млн грн.

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