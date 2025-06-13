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В порту Украины пытались украсть арестованный российский корабль: что известно

Ксения Капустинская
Рынки и компании
3 минуты
3,2 т.
Судно EMMAKRIS III после ареста

В Украине пытались угнать и, возможно, вернуть в РФ арестованное российское судно EMMAKRIS III. Это крупный сухогруз оценочной стоимостью почти 109 млн грн. Корабль не имеет права покидать порт "Черноморск" и находится в управлении частной компании.

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Об этом сообщила глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума. "Удалось предотвратить фактическое похищение корабля и возможное возвращение его в страну-агрессор", – сообщила она.

По словам Думы, судно пыталось физически покинуть порт. "Управляющий проигнорировал требования и предпринял попытку незаконного вывода судна, что противоречит судебному решению. Благодаря вмешательству АРМА судно осталось в порту Украины. Ситуация была критической: экипаж покинул судно, чем подтвердил свои преступные намерения", – отметила глава АРМА.

Сухогруз EMMAKRIS III

Также сообщается, что АРМА обратилось "ко всем органам силового блока". Кроме того, отмечается, что "приняты меры" для предотвращения любых внештатных ситуаций на корабле.  

EMMAKRIS III находится в управлении предприятия "Маринекс". Требования, о которых упоминает Дума, были выдвинуты АРМА в конце мая, когда агентство установило нарушения со стороны этого управляющего. Нарушения, в частности, включали:

  • невыполнение условий договора;
  • невыполнение обязательств по наполнению государственного бюджета;
  • самоустранение от выполнения обязанностей в части сохранения актива.
Как выглядит арестованный корабль EMMAKRIS III

"За нарушение условий договора управляющий будет нести ответственность", – констатировали в АРМА. Ведомство также добивается продажи судна в счет государства вместо его передачи другому управителю.

EMMAKRIS III: что известно о корабле

EMMAKRIS III – это сухогрузное судно, построенное в 2000 году. Его общая длина составляет 225 метров, а ширина – 32,26 метра. Сухогруз имеет 7 трюмов с грузоподъемностью 73 281 т.

Длина судна EMMAKRIS III – 225 м

Формальным владельцем сухогруза является компания Greater Bloom Limited из ОАЭ. Однако следствие установило, что фактически им владеет российская компания ООО "Линтер", зарегистрированная в городе Ростов-на-Дону.

Судно было передано в управление АРМА как актив, связанный со страной-агрессором, в апреле 2023 года на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда г. Киева по делу № 757/15173/23-к. Корабль оценили почти в 109 млн грн.

При поиске управителя в АРМА отмечали, что  EMMAKRIS III не может покидать порт "Черноморск" согласно постановлению суда. Его предлагали использовать в качестве плавучего зернохранилища.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине продали арестованный российский танкер Nika Spirit, ранее принадлежавший российской стороне и причастный к событиям в Керченском проливе. Его стоимость составила 6,4 млн грн.

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