Рестораны в Украине грозятся массово закрываться: причина не в дефиците официантов и поваров

Отрасль общественного питания Украины ждет неизбежный кризис, в результате которого только в Киеве могут закрыться сотни ресторанов и других заведений. Но причиной закрытия станет не масштабный выезд молодежи за границу, а структурные экономические проблемы в целом – падение посещаемости и малозаметный рост доходов.

Об этом участники рынка сообщили СМИ. Начало кризиса они прогнозируют на ноябрь – когда начнут закрываться летние площадки.

Бизнесу придется держаться

Сезон холодов, начинающийся в ноябре (за исключением рождественско-новогоднего периода) был для отрасли HoReCa (hotels, restaurants, cafe) худшим и до войны. А блэкауты, усиление обстрелов, отток работников этот тренд только усилили.

"Произойдет резкий хлопок, когда много заведений позакрывается, это будет в ноябре. Свернутся летние площадки, будет меньше посетителей, освободится часть людей", – говорит ресторатор Алекс Купер.

По его словам, закроются 20-30% всех заведений – то есть их будут сотни. "Умрут форматы, которые уже и так давно должны были умереть, просто они болтались в низкой доходности", – добавляет он.

Его коллега Станислав Завертайло назвал предвестником кризиса экономическую картину. Он обратил внимание на такие факторы:

падение платежеспособности населения;

рост цен;

уменьшение посещаемости.

"Ожидаю много испытаний. Часть заведений закроются, часть будут держаться "на волевых". То есть, это будет история не о бизнесе, а о "держаться", – отмечает он.

Рестораторы в замкнутом круге

Согласно данным компании по автоматизации заведений Poster, в январе-августе 2025 года средний чек в гривне увеличился в среднем по Украине на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что связано с номинальным ростом цен в стране. В то же время количество выданных чеков упало 8,5%, из-за чего доход заведений вырос в среднем лишь на 6,5% – этого хватает лишь для компенсации инфляции.

"Рестораторам надо поднимать цены, но они привязаны к количеству посетителей и стоимости аренды. Они пытаются компенсировать падение количества посетителей поднятием цены или уменьшением расходов. Уменьшение расходов, как правило, приводит к ухудшению качества обслуживания. Ухудшение качества и увеличение цены приводят к меньшему удовлетворению гостя и он перестает ходить в заведение. Такой замкнутый круг", – объясняет Алекс Купер.

Он назвал три варианта действий, которые остаются доступными для владельцев ресторанного бизнеса. Но какая из этих стратегий сработает, он не может сказать:

залечь на дно;

резко срезать расходы;

"осуществлять какие-то активные действия".

Сам Купер подчеркивает: перед трудностями отрасли надо искать найти возможность не ухудшить качество и оптимизировать расходы. Другие же эксперты рекомендуют закрыть неуспешные заведения, открыть другие – на новых локациях, отказаться от продуктов или целых категорий меню, которые генерируют мало прибыли.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские налоговики заподозрили ряд заведений общественного питания в уклонении от уплаты налогов. В своих декларациях они указывают нереально низкие выручки, а также только безналичные операции.

