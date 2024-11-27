Решение властей России обвалило курс рубля до минимума за 2,5 года: сколько отдают теперь за доллар

Российские власти отпустили рубль в "свободное падение", в результате чего он впервые за 2,5 года пробил отметку в 112 руб/$. Таким образом, курс рубля к доллару еще сильнее приблизился к своему историческому минимуму.

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Как сообщают росСМИ, курс рубля потерял 5% всего за сутки. Несмотря на то, что 26 ноября Центробанк РФ установил официальный курс доллара на 27 ноября на уровне 105,06 рубля, а евро – 110,49 рублей, по данным Inversting.com на международных торгах российская валюта впервые с марта 2022 года достигла отметки в 112,61 руб/$.

Так низко российская не стоила с марта 2022 года. На фоне массового введения международных ограничений против российской экономики из-за полномасштабной агрессии против Украины национальная валюту РФ упала до 121 рубля за доллар.

Курс рубля начал свободное падение после президентских выборов в США 5 ноября и ускорился на фоне новых американских санкций, под которые попал третий по размеру активов банка в России Газпромбанк. Он был последним из крупных российских банков, который сохранял доступ к платежной системе SWIFT и был "хабом" для газовых расчетов с Европой.

При этом министр финансов РФ Антон Силуанов дал понять, что правительство не пытается поддержать национальную валюту. "Я не говорю, хороший курс или плохой. Я просто говорю, что сегодня обменный курс очень, очень благоприятствует экспорту", — сказал он 26 ноября.

Как уже сообщал OBOZ.UA, российские компании-импортеры готовятся к дальнейшему ослаблению валюты. Некоторые из них уже закладывают во внутренние расчеты доллар по 120-125 рублей, а уровень в 110-120 руб/$ может быть достигнут уже в течение ближайших полугода.

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