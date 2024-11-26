Курс рубля упал до самого низкого уровня за 1,5 года: россиян готовят к худшему

Рубль обновил свой минимум за 1,5 года. По состоянию на 26 ноября курс российской валюты упал до 105 рублей за 1 доллар, что в последний раз наблюдалось только в марте 2022 года.

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Как сообщает "Радио Свобода", рубль дешевеет и относительно других валют – за евро отдают 110,6 рублей, а за юань – 14,5 рублей. Но и это может быть не предел.

По данным росСМИ, местные компании-импортеры готовятся к дальнейшему ослаблению валюты. Некоторые из них уже закладывает во внутренние расчеты доллар по 120-125 рублей, а уровень в 110-120 руб/$ может быть достигнут уже в течение ближайших полугода.

Один из крупнейших продавцов одежды в РФ признался, что при достижении уровня 115 руб/$ компания будет вынуждена переложить валютные издержки в цены. Пока что стоимость продукции учитывает старые валютные курсы.

С начала ноября рубль потерял 7% к юаню и доллару, а также около 3% к евро. Российская валюта начала резко девальвировать после 21 ноября, когда США объявили о новых санкциях против российского финансового сектора – ограничения были введены в отношении пяти десятков банков, включая государственный Газпромбанк, который последним из крупных банков сохранял доступ к системе SWIFT и операциям в евро.

Кроме того, на рубль давит и высокая ключевая ставка, установленная Центробанком. С октября она составляет 21% – это максимум за 20 лет. Повышение ставки увеличивает стоимость кредитов для экономики и населения и сокращает экономический рост, что, в свою очередь, должно приводить к сокращению инфляции.

Ранее OBOZ.UA сообщал об очередном обвале российской национальной валюты на фоне угроз кремлевского диктатора Владимира Путина относительно применения межконтинентальной баллистической ракеты и обновления ядерной доктрины страны. В обменниках курс рубля к доллару для простых россиян достигает отметки 104,5 руб.

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