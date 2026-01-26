Распространенный миф об украинцах в Польше опровергли: работают не только разнорабочими

Около 80% украинцев, проживающих в Польше, экономически активны – т.е., имеют работу, платят налоги и социальные взносы. При этом украинцы составляют 67% общего количества всех иностранцев, занятых в польской экономике, что позволяет им формировать основу миграционного рынка труда страны. В то же время, наши соотечественники все чаще не соглашаются на неквалифицированную работу, предпочитая более перспективную занятость.

Об этом OBOZ.UA рассказали в международной компании по трудоустройству. Там отметили: в целом украинцы составляют около 5% всех работающих в Польше людей.

"Такие тенденции свидетельствуют о том, что в долгосрочной перспективе украинские трудовые мигранты могут превратиться из временного ресурса в устойчивое сопротивление польского рынка труда. Для бизнеса это означает необходимость инвестировать не только в аренду, но и в долгосрочное содержание и развитие украинских специалистов", – констатировали специалисты.

Кем работают украинцы в Польше

В целом же, отмечается, большинство украинских работников традиционно заняты в логистике, сфере услуг, перерабатывающей промышленности, строительстве и транспорте. Т.е., секторах, где дефицит кадров постоянен.

"Украинцы закрывают в первую очередь те сегменты рынка труда, которые не привлекают местных работников. Заинтересованность поляков в неквалифицированных должностях низкая. В результате, именно украинцы и другие иностранные работники продолжают закрывать ключевые потребности бизнеса в этих секторах.", – отмечают аналитики.

Вместе с тем, подчеркивают они, все чаще украинцы отказываются от неквалифицированной работы. Вместо этого они выбирают работодателей, предлагающих:

Социальные гарантии.

Возможности профессионального развития.

Как сообщал OBOZ.UA, самыми же привлекательными странами для регистрации компаний в ЕС, согласно оценкам Всемирного банка и Европейской комиссии, являются Дания, Эстония, Ирландия, Нидерланды и Кипр. В них минимальная сумма для открытия своего дела колеблется от 0,5 до 125 361 грн.

