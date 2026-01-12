Сколько денег нужно, чтобы открыть бизнес в Европе: украинцам назвали суммы

Европейский союз привлекает предпринимателей со всего мира – в т.ч., украинцев, – как один из самых перспективных регионов для ведения бизнеса. Прежде всего, стабильной экономикой, прозрачными правилами и выгодными налоговыми условиями. Самыми же привлекательными странами для регистрации компаний в ЕС, согласно оценкам Всемирного банка и Европейской комиссии, являются Дания, Эстония, Ирландия, Нидерланды и Кипр, в которых минимальная сумма для открытия своего дела колеблется от 0,5 до 125 361 грн.

В частности, по данным аналитиков Visit Ukraine, регистрация компании в Дании займет 1-2 дня и будет проходить онлайн. А минимальный размер уставного капитала составляет 1 датскую крону (по курсу НБУ на 12 января – 6,71 грн).

Преимуществами же этой страны называются скорость открытия бизнеса, а также поддержка инновационных проектов. Немаловажную роль, пподчеркивается, играет и высокая репутация страны.

"Нидерланды часто выбирают для создания холдингов, инвестиционных фондов и торговых компаний. Преимущества: стабильная экономика, эффективные налоговые соглашения, престижная юрисдикция", – рассказали авторы материла.

По их данным, регистрация компании здесь составляет 3-7 дня. А необходимый минимальный капитал оценивается в 0,01 евро (0,5 грн).

Преимуществами Ирландии, отмечается, являются выгодные налоговые соглашения. Регистрация компании здесь занимает 3-5 дня. А минимальный размер уставного капитала составляет 1 евро (50,14 грн).

Кипр же, отмечается, предлагает выгодные условия для нерезидентов. А также имеет развитый финансовый сектор.

Зарегистрировать компанию в этой стране можно за 5-10 дней. А необходимый минимальный уставный капитал составляет 1 000 евро (50 144 грн).

Эстония – "пионер цифровой экономики в Европе". Страна известна своей программой e-Residency, которая позволяет предпринимателям со всего мира открывать и управлять компаниями дистанционно.

Регистрация компании в этой стране займет 1-3 дня. А уставный капитал должен составлять минимум 2 500 евро (125 361 грн), однако его можно внести позже.

Что нужно сделать перед открытием бизнеса в Европе

В целом, отмечается, каждая страна ЕС имеет свои особенности корпоративного и налогового права. Поэтому перед открытием бизнеса предпринимателям рекомендуется обратиться к юристам и консультантам, чтобы:

выбрать оптимальную форму компании;

подготовить учредительные документы;

оценить налоговые риски и возможности оптимизации;

обеспечить открытие банковского счета и бухгалтерское сопровождение.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы, находящиеся под временной защитой в странах Европейского Союза (ЕС), имеют право пользоваться своими действительными украинскими водительскими удостоверениями без обязательного обмена на местные документы. Тем не менее в отдельных случаях полицейские могут "выписать" штраф – с требованием обменять документ на местный. Впрочем, такое решение можно обжаловать.

