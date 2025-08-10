Кому найти работу легче всего: украинцам рассказали о самых востребованных профессиях

В Украине остро не хватает квалифицированных рабочих кадров, в частности электромонтеров, сварщиков, токарей и слесарей. Из-за этого производство и критическая инфраструктура рискуют остановиться, что требует срочного развития профессионального образования и переобучения.

Об этом рассказал Сергей Савицкий, руководитель проекта KSE ProfTech в комментарии СМИ. Наиболее дефицитными на сегодня остаются технические рабочие профессии.

Например, на 1544 вакансии электромонтеров приходится лишь 479 претендентов, а на 1257 вакансий электрогазосварщиков – только 539. Аналогичная ситуация у токарей, станочников и слесарей, количество вакансий в несколько раз превышает количество соискателей работы.

Дисбаланс означает, что на одного квалифицированного рабочего приходится более трех вакансий, а производство и инфраструктурные объекты могут остановиться из-за отсутствия специалистов. Недостаток таких кадров создает серьезные риски для логистики, строительства, ремонта оборудования, энергетики – всех сфер, критически важных для экономики и безопасности страны.

Несмотря на нехватку технических работников, в ряде других профессий на рынке наблюдается перенасыщение кандидатами. Так, на одну вакансию уборщика претендуют более 3 человек (6550 соискателей на 2455 вакансий), продавца – более 3 кандидатов на место, а уборщиков – аналогично.

В то же время в отраслях, где нужны технические навыки и высокое качество работы, остро не хватает кадров. Из-за этого работодатели не могут закрыть вакансии, а работники не находят достойных предложений.

По статистике кадрового портала, средняя зарплата уборщика составляет около 16 500 грн, продавца – 25 000 грн. В то же время представители дефицитных технических профессий получают существенно больше – операторы станков с ЧПУ и сварщики имеют среднюю зарплату около 37 500 грн, монтажники электроники — до 45 000 грн.

Итак, рабочие профессии, которые пользуются высоким спросом, часто предлагают более высокую оплату, однако из-за низкой осведомленности, стереотипов и отсутствия профессионального переобучения люди не выбирают эти направления. Эксперт отмечает, чтобы преодолеть кадровый дефицит, нужно комплексное решение:

информировать людей о возможностях переквалификации и перспективах рабочих специальностей;

запускать краткосрочные практические учебные программы, ориентированные на реальные потребности рынка;

менять общественное восприятие рабочих профессий, демонстрируя их как престижные, высокооплачиваемые и перспективные;

инвестировать бизнеса в обучение работников, обеспечивать практику и гарантировать трудоустройство;

обеспечивать государственную поддержку и политику, которая будет стимулировать развитие профессионального образования.

