Работай или воюй: Шмигаль анонсировал обновленное бронирование для бизнеса

Принцип "работай или воюй" в стране, которая подверглась полномасштабному нападению, не имеет альтернатив и критически важен для нашего выживания и победы. В то же время Украина работает над обновлением "продукта бронирования для бизнеса" и ожидает, что количество забронированных военнообязанных граждан вырастет.

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На встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал вопрос экономического бронирования. Он подчеркнул, что стране необходимо поддерживать баланс между военными, бизнесом и правительством.

Как сказал премьер, одна часть населения "воюет за будущую победу", другая работает, наполняя бюджет и обеспечивая поддержку армии.

По состоянию на сентябрь бронь получили более 900 тысяч украинцев. "Мы понимаем, что можем предполагать еще большее количество забронированных в бизнесе. Но при условиях, что соблюдена полностью математика мобилизации", – указал Шмыгаль.

"Мобилизация сегодня – это приоритет, это выживание, и украинский бизнес это глубоко понимает. Мы понимаем, что соблюдение этого баланса требует определенной координации между правительством, бизнесом и военными", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Денис Шмыгаль ранее объяснял, что принцип "воюй или работай" не следует воспринимать как определение новых условий экономического бронирования от мобилизации. Речь идет об усовершенствовании критериев уже существующего стратегического бронирования.

– Право на отсрочку от мобилизации получат украинцы, средняя зарплата которых составляет 35 тысяч гривен.

– Запуск механизма э-бронирования планируется на октябрь-ноябрь 2024 года.

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