Экономическое бронирование: когда планируется внедрение и при каких условиях удастся избежать мобилизации

В Украине разрабатывают механизм экономического бронирования, который может позволить предприятиям хранить работников от мобилизации, в частности, на основании уровня заработной платы. Запуск этого механизма планируется на октябрь-ноябрь 2024 г., что может обеспечить дополнительные поступления в бюджет.

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Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Украина продолжает адаптироваться к новым вызовам войны, ища пути обеспечения экономической стабильности и укрепления обороноспособности страны. Одним из важных шагов в этом направлении является разработка механизма экономического бронирования, позволяющего предприятиям сохранить ключевых работников от мобилизации на военную службу.

Экономическое бронирование – это механизм, позволяющий определенным категориям работников избежать мобилизации, оставаясь на рабочих местах для поддержки функционирования критически важных для экономики предприятий. Механизм направлен на сохранение стабильности бизнеса, обеспечивающего жизненно необходимые процессы в стране во время военного положения.

Сейчас Министерство экономики Украины активно работает над внедрением этого механизма. Одним из рассматриваемых ключевых критериев может стать уровень заработной платы работников. Однако, как отметил Железняк, окончательное решение еще не принято, поскольку этот вопрос нуждается в согласовании с высшим политическим руководством страны.

Уровень заработной платы может стать решающим фактором в определении, кто подлежит бронированию. Согласно одной из рассматриваемых моделей, работники с официальной зарплатой не менее 34 500–35 000 гривен в месяц могут получить право на экономическое бронирование. Это позволит защитить не только работающих на критически важных для экономики предприятиях, но и других работников с высокими доходами.

Другая модель предполагает добавление критерия заработной платы к уже существующим условиям, таким как объем уплаченных налогов и валютные поступления предприятия. Это позволит расширить список компаний, которые могут получить бронирование для своих сотрудников.

Возможные последствия и ожидаемые результаты

По расчетам экспертов, внедрение экономического бронирования может обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет в размере 40 миллиардов гривен в год. Для достижения этой цели предполагается введение месячной отчетности по налогам на заработную плату, что позволит эффективно контролировать доходы государства и обеспечить прозрачность процесса бронирования.

Механизм экономического бронирования должен стимулировать работодателей к легализации зарплат и выводу их из тени, что окажет положительное влияние на общую экономическую ситуацию в стране. Это также повысит мотивацию работников оставаться на своих рабочих местах, поскольку у них будет защита от мобилизации.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль ранее заявлял о принципе "воюй или работай", который предполагает, что каждый гражданин должен вносить свой вклад в победу: либо на фронте, либо в экономической сфере. Внедрение экономического бронирования является одним из элементов этого подхода, который поможет сохранить ключевые кадры в экономике, обеспечивая устойчивость во время войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 сентября 2024 года процесс мобилизации продолжит регулироваться новым законом, вступившим в силу 18 мая этого года. Гражданам призывного возраста, не имеющим особых условий или оснований для отсрочки, будут и дальше вручать повестки.

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