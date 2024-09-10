"Воюй или работай" – не экономическое бронирование: в Кабмине готовят новые правила "брони" украинцев

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что принцип "воюй или работай" не следует воспринимать как определение новых условий экономического бронирования от мобилизации. В то же время речь идет об усовершенствовании критериев уже существующего стратегического бронирования.

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Об этом он рассказал во время пресс-конференции. "Когда мы говорим о принципе "воюй или работай", мы хотим усовершенствовать этот подход. Мы не хотим делать какое-либо отдельное законодательство или отдельные подходы. Мы говорим об усовершенствовании существующего подхода к бронированию", – рассказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, у стратегического бронирования появятся новые цели. В частности, сейчас идет поиск решения трех проблем:

создание рабочих мест;

повышение зарплат, что приведет к увеличению уплаты налогов и сборов;

возвращение украинцев в страну.

"До начала полномасштабного вторжения у нас было около 10 млн официально трудоустроенных. И было около 11 млн пенсионеров. То есть на 1 работающего приходился 1 пенсионер. Поэтому мы делаем упор на малом и среднем бизнесе, где можно быстро восстановить эти рабочие места... Когда на одного работающего 2 пенсионера – это почти непомерное бремя для бизнеса", – пояснил он.

Как отметил премьер, на сегодняшний день в Украине уже утверждены параметры бронирования граждан от мобилизации, в частности, касающиеся критических предприятий, обеспечивающих деятельность государства. "Плюс есть другие принципы: отсутствие задолженности по уплате налогов, зарплаты не ниже средних по отрасли", – пояснил премьер.

По его словам, в этой связи сенсаций в плане бронирования ожидать не стоит. К тому же все нововведения обсуждают с военными, ведь "не может быть так, что кто-то откупился от защиты родины".

"Должны быть очень прозрачные, понятные правила бронирования.... Которые ответят на вопрос, почему тот или иной работник на той или иной должности не идет воевать и какой вклад он вносит в поддержку государства, не воюя", – пояснил Шмыгаль.

В целом же, резюмировал он, от термина "экономическое бронирование" следует отойти. Ведь "когда мы говорим о принципе "воюй или работай"... нужно найти понимание, как правильно поддержать экономику, выводить из тени тех, кто работает все еще с конвертами". "Экономическое бронирование – это не совсем то, о чем мы говорим в принципе "воюй или работай", – пояснил премьер.

Как в Украине планировали введение экономического бронирования

Со своей стороны нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк ранее сообщил, что запуск экономического бронирования планируется на октябрь-ноябрь 2024 года. Что, по его словам, может обеспечить дополнительные поступления в бюджет.

"В настоящее время нарабатывается несколько моделей. Но окончательное решение ожидает позицию высшего политического руководства", – рассказал он.

При этом нардеп подчеркнул, что уровень заработной платы может стать решающим фактором в определении, кто подлежит бронированию. По одной из этих моделей предлагалось бронировать работников с зарплатами 34 500-35 000 грн (белыми). Авторы идеи отмечали, что это позволит оставить в экономике не только работающих на критически важных предприятиях, но и других работников с высокими доходами, из которых платятся налоги.

Другая модель предполагает добавление критерия заработной платы к уже существующим условиям, таким как объем уплаченных налогов и валютные поступления предприятия. Это позволит расширить список компаний, которые могут получить бронирование для своих работников.

По расчетам экспертов, внедрение экономического бронирования может обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет в размере 40 млрд грн в год. Для достижения этих целей предусматривается введение месячной отчетности по налогам на заработную плату, что позволит эффективно контролировать доходы государства и обеспечить прозрачность процесса бронирования.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам Шмыгаля, дефицит средств на нужды Сил обороны в Украине возник из-за того, что при совместном с Международным валютным фондом (МВФ) планировании бюджета на 2024 год учитывался прогноз окончания войны летом этого же года. В то же время Украина финансирует армию самостоятельно, поэтому одним из источников наполнения бюджета является увеличение военного сбора и его справедливое распределение.

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