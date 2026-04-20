Работа украинцев под угрозой: почему нашим гражданам может стать труднее зарабатывать на жизнь в Европе

В Европе все активнее начали отказываться от полностью удаленной работы. Причина: компании все чаще реорганизуют рабочие процессы и возвращаются к гибридным решениям – т.е., сочетании удаленной работы с периодической необходимостью появляться в офисах. Для украинцев же это может создать значительные проблемы – ведь такой подход европейских работодателей значительно сужает возможности для отечественных специалистов за границей.

Об этом OBOZ.UA рассказали в международной компании по трудоустройству. Там отметили: полностью дистанционная работа была "решением, адаптированным к чрезвычайной ситуации, а не ставшей моделью функционирования организации".

"Хотя дистанционная работа остается отличительной чертой современного рынка, полностью отдаленный формат сузился до узкой группы специализированных позиций. Преимущественно в IТ, аналитике и отдельных экспертных услугах", – констатировали специалисты.

Тревожный сигнал для украинцев

В то же время, подчеркивается, свертывание сегмента полностью дистанционных вакансий является тревожным сигналом для украинцев. При чем как работающих из самой Украины, так находящимся за рубежом – ведь:

Для многих наших соотечественников в Польше, Чехии, Испании, Италии или Португалии на местных рынках не всегда находится достаточное количество подходящих вакансий.

А потому "именно дистанционная занятость оставалась ключевым инструментом доступа к высококвалифицированным позициям".

Либо менее доходная работа – либо возвращение в Украину

В связи с этим, констатируется, части граждан прежде всего за границей, придется выбирать: либо переходить в менее квалифицированные сегменты рынка труда – либо пересматривать планы по долгосрочному пребыванию за рубежом.

"Именно поэтому сокращение таких вакансий может оказать нетипичное и сложно прогнозируемое влияние на миграционные настроения украинцев", – резюмируют аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, больше всего в 2025 году в Польше повысили зарплаты диспетчеров транспортных перевозок – на 9,5%. В целом же именно логистичекая отрасль продемонстрировала одну из самых высоких динамик роста заработных плат на местном рынке труда.

