Путинские дроны больно ударили по фондовому рынку Польши: стали известны последствия ночной атаки РФ

Фондовая биржа Польши пережила падение, причиной которого стало ночное вторжение российских беспилотников в воздушное пространство страны. Утром 10 сентября снизилось большинство основных индексов Варшавской фондовой биржи.

Видео дня

В начале торговой сессии акции более 60% компаний, котирующихся на Варшавской фондовой бирже (GPW), упали. В результате заметно снизился и WIG20 – взвешенный по капитализации индекс фондового рынка двадцати крупнейших компаний на GPW.

Что происходит на польской фондовой бирже

10 сентября Индекс WIG20 открылся на уровне 2818,16 пунктов, что на 0,64% ниже предыдущего закрытия. Но по состоянию на 11:30 падение составило около 2,5%.

"Распродажа" акций коснулась практически всех сегментов рынка – как крупнейших компаний, так и представителей средней капитализации. Согласно данным на табло биржи, больше всего упали акции таких компаний:

mBank (-12,40%).

Lpp (-9,00%);

Grupa Kety (-6,00%);

Kruk (-5,50%);

Bank Pekao S.A. (-4,40%);

Santander Bank Polska (-3,80%);

KGHM Polska Miedz (-3 ,20%);

,20%); CCC (-3,00%);

Alior Bank (-2,65%);

Orange Polska (-2,07%);

PGE Polska (-1,91%).

Крупные игроки оборонного сектора Польши предсказуемо выиграли от этой ситуации. Акции производителя камуфляжа Lubawa, Protektor (военная обувь) и Zrembu с утра выросли на 4%, 15% и 7% соответственно.

Что предшествовало

Впрочем, это не стало неожиданностью – так как новости о приближении мира (например, о возможных переговорах, деэскалации) в Украине способствуют росту акций в соседней стране, эскалация конфликта действует наоборот. В таких случаях инвесторы воздерживаются от новых покупок, ожидая сигналов, которые могут повлиять на направление рынка в ближайшие дни.

Следует отметить, что во время ночной массированной атаки РФ против Украины польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе – для обезвреживания вражеских целей была применена авиация. В результате временно приостанавливалась работа аэропортов Жешува, Люблина, а также обоих аэропортов Варшавы, а в Люблинском воеводстве на жилой дом упали обломки сбитого БПЛА.

Кроме того, снижение индексов Варшавской фондовой биржи соответствует и более широкому рыночному контексту. Падение акций может быть связано с общими настроениями, царящими на европейских финансовых рынках. Инвесторы внимательно следят за экономической ситуацией и макроэкономическими данными, которые могут повлиять на ход сессии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что решение президента США Дональда Трампа наложить дополнительные пошлины на Индию, которая продолжает закупать дешевую российскую нефть, сказалось на котировках нефти, золота и акций крупнейших компаний. В результате ключевые рынки незначительно выросли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!