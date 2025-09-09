'Не доверяем добрым намерениям Путина': Навроцкий предупредил о коварных планах РФ

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что президент РФ Путин может совершить новые нападения на другие страны после вторжения в Украину. Об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом в Хельсинки. По словам польского лидера, в Европе готовятся к долговременному миру, но доверять словам Кремля нельзя.

Британское издание на The Guardian пишет, что Навроцкий четко дал понять: его страна не верит в искренние намерения российского президента. "Мы не доверяем добрым намерениям Владимира Путина", – отметил он. Польский президент добавил, что Москва сохраняет готовность к новым вторжениям, и именно это заставляет Варшаву усиливать оборонительные возможности.

В своих словах Навроцкий акцентировал, что речь идет не только о развитии собственных вооруженных сил, но и о союзнических связях. "Именно поэтому мы развиваем наши вооруженные силы, мы укрепляем партнерство и союзнические отношения", – пояснил он. Конкретных мер политик пока не назвал, но подчеркнул, что безопасность региона напрямую зависит от готовности действовать сообща.

Реакция партнеров

Финский президент Александер Стубб в свою очередь заявил, что в последнее время он поддерживает постоянный контакт с Дональдом Трампом. По его словам, европейские лидеры пытаются убедить американского президента в опасности доверия к Кремлю.

"Мы пытаемся объяснить, что Путину нельзя доверять, что он снова использует свои привычные тактики затягивания", – сказал Стубб.

Усиление обороны

В Польше уже несколько лет продолжается масштабная программа модернизации армии. Варшава закупает современную технику, развивает инфраструктуру и активно сотрудничает с партнерами по НАТО. Отдельное внимание уделяется сотрудничеству со странами Северной Европы, которые недавно стали частью альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня стало известно, что из-за агрессивных совместных военных учений РФ и Беларуси "Запад-2025" и других провокаций со стороны Москвы и Минска Польша закрывает границу с Беларусью, включая железнодорожные переправы. Меры безопасности будут введены в ночь на пятницу, 12 сентября.

