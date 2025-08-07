Стоимость золота, нефти и акций переписали из-за новых пошлин Трампа: что происходит на рынках

Решение президента США Дональда Трампа наложить дополнительные пошлины на Индию, которая продолжает закупать дешевую российскую нефть, сказалось на котировках нефти, золота и акций крупнейших компаний. В результате ключевые рынки незначительно выросли.

OBOZ.UA разбирался, что происходит с главными инвестиционными активами после объявления Белого дома.

Золото сдержанно растет

Цена золота выросла на фоне подскочившего спроса на безопасные активы из-за обострения торговых споров между США и Индией после введения дополнительных пошлин на товары последней. Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, цена спотового золота выросла на 0,3% – до $3,378,18 за тройскую унцию. А фьючерсы на золото в США поднялись на 0,4% – до $3,445,60.

"Трамп продолжает угрожать новыми тарифами, что держит золото в центре внимания как защитный актив для инвесторов. Золото приближается к психологической отметке в $3400, поскольку рисковые активы остаются под давлением из-за постоянных заявлений президента США о тарифах", – анализирует ситуацию на рынке главный аналитик рынка в KCM Trade Тим Уотерер.

Дополнительную поддержку золоту оказал индекс доллара. Он остается на самом низком уровне за более чем неделю после публикации слабых данных по занятости в США, что повысило шанс на снижение ставок ФРС в сентябре.

Ситуация на фондовом рынке

Аналогично сдержанно растут и фондовые рынки, на которые также оказала влияние возможность снижения базовой ставки. Также, как пишет Bloomberg, на ситуацию повлияло решение Трампа не накладывать 100% пошлины на компании, которые производят полупроводники в США.

То есть, исключения коснутся таких гигантов, как Apple, что снижает риски относительно срыва глобальных цепочек поставок. На этом фоне фондовые индексы изменились так:

S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,2%;

фьючерсы на Euro Stoxx 50 – на 0,5%;

MSCI Asia Pacific – +0,9% (преимущественно благодаря акциям TSMC и Samsung Electronics);

(преимущественно благодаря акциям TSMC и Samsung Electronics); Topix +0,6% (Япония);

Hang Seng +0,6% (Гонконг);

Shanghai Composite +0,1% (Китай);

S&P/ASX 200 -0,2% (Австралия).

Падение нефти остановилось

Котировки на нефть выросли на 1%, что ознаменовало прекращение серии потерь, которая длилась 5 дней. Хотя введение пошлин оказалось сдерживающим фактором для роста цен.

Как сообщает Reuters, 7 августа фьючерсы на "эталонную" нефть Brent поднялись на 62 цента (+0,9%) – до $67,51 за баррель. При этом тогда американская нефть марки WTI выросла на 68 центов (+1,1%) – до $65,03 за баррель.

При этом накануне оба сорта нефти снизились примерно на 1% – до самого низкого уровня за восемь недель на фоне заявлений Трампа о прогрессе в переговорах с Москвой. Хотя на нефтяные рынки оказало позитивное влияние заявление Администрации энергетической информации США о сокращении запасов нефти в США на 3 млн баррелей за неделю, что значительно превысило ожидания аналитиков, прогнозировавших сокращение на 591 тыс. баррелей. Таким образом, в хранилищах США остается 423,7 млн баррелей.

Как уже сообщал OBOZ.UA, спрос на золото в денежном эквиваленте во втором квартале 2025 года достиг рекорда $132 млрд – это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в обеспеченные золотом глобальные биржевые фонды (ETF) "притекло" 397 тонн этого металла – это рекорд со времен пандемии COVID-19.

