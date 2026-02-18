Против Кремля даже погода: оледенение Балтийского моря ударило по экспорту нефти РФ

Крупнейшее за 15 лет оледенение Балтийского моря резко осложнило экспорт российской нефти из-за дефицита судов ледового класса и задержки ледокольных конвоев. Если лед еще утолщится, ключевые порты РФ могут с 1 марта полностью закрыть доступ для обычных танкеров, что усилит удар по нефтяным доходам страны.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на распоряжения портовых администраций и оценки отраслевых экспертов. Ледяные условия уже привели к задержкам судов и могут существенно ограничить объемы поставок энергоресурсов из ключевых портов РФ.

Самая сложная ситуация сложилась в Финском заливе, через который проходит около 40% морского экспорта российской нефти. По словам синоптиков, акватория почти полностью покрыта льдом, а зона обледенения продолжает расширяться. Подобные погодные условия в последний раз фиксировались в 2010-2011 годах.

В связи с этим нефтяной терминал "Приморск" и топливный порт "Высоцк" ввели жесткие ограничения, судам без ледового класса запрещено заходить в порты без индивидуального сопровождения ледоколов. В результате очереди на формирование ледокольных конвоев выросли до 5-7 дней.

Ситуацию осложняет острая нехватка танкеров с усиленным корпусом, способных работать в сложных ледовых условиях, что уже привело к задержкам отгрузки сырой нефти и нефтепродуктов. Для стабилизации ситуации Россия перебрасывает ледоколы "Сибирь" и "Мурманск" из Арктики, планируя увеличить их количество в регионе до шести единиц до конца месяца.

Министерство транспорта РФ официально предупредило судоходные компании о необходимости учитывать сложные условия при планировании рейсов в Балтийское море. В то же время отраслевые компании уже жалуются на срывы поставок не только нефти, но и металлов и удобрений.

Если толщина льда увеличится еще на 5 сантиметров и достигнет 30-50 см, порты "Усть-Луга", "Приморск" и "Высоцк" с 1 марта могут полностью запретить вход судам без ледового класса, даже при наличии ледокольного сопровождения. По прогнозам Минтранса РФ, такого уровня промерзания можно ожидать уже в ближайшие недели.

По данным Bloomberg, экспорт нефти с "Приморска" в первой половине февраля уже упал до 490 тысяч баррелей в сутки – это на треть меньше, чем в прошлом году, и на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Обледенение стало дополнительным фактором давления на российский нефтяной сектор, который уже страдает от западных санкций, сильного рубля и снижения внутренних цен на сырую нефть.

