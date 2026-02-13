Украина усилила давление на Россию: Зеленский подписал новые санкции

Украина объявила новые санкции против РФ и внесла в "черный список" 91 судно российского теневого флота. Это танкеры, которыми перевозилась российская нефть в обход международных ограничений и помогали финансировать агрессию против Украины.

Как сообщили в Офисе президента, глава государства подписал соответствующий указ 12 февраля. Отмечается, что данные по применению судов базируются на результатах мониторинга в Черном, Красном и Балтийском морях.

"РФ использовала эти суда для транспортировки нефти и нефтепродуктов из российских портов, в частности в Новороссийске, Усть-Луге и Приморске, в третьи страны. Это происходило в обход санкций Евросоюза, G7 и других государств", – отметили в ОПУ.

Чтобы замаскировать истинную цель подсанкционных судов, они ходили под флагами около 20 стран, причем только один – под российским. А остальные под флагами таких государств:

Панама;

Либерия;

Камерун;

Барбадос;

Маршалловы острова;

Гонконг;

Сьерра-Леоне;

Тонга;

Палау;

Гвинея;

Коморские Острова;

Багамские Острова;

Индонезия;

Малави;

Гвинея-Бисау;

Джибути;

Гайаны;

Эсватини.

Отмечается, что 27 судов из списка уже находятся под санкциями США, Великобритании, Швейцарии и Евросоюза. Для синхронизации санкций в отношении 64 танкеров другими юрисдикциями, Украина передаст партнерам соответствующую информацию.

ЕС готовит новый санкционный пакет

На прошлой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла детали 20-го пакета санкций против РФ, который Евросоюз планирует ввести на четвертую годовщину полномасштабной агрессии против Украины – 24 февраля. В список могут войти следующие ограничения:

полный запрет морских сервисов для российской нефти (в координации с G7);

для российской нефти (в координации с G7); санкции в отношении 43 судов из "теневого флота" (общее количество – 640);

(общее количество – 640); ограничения на приобретение танкеров , запрет сервисов для СПГ-танкеров (сжиженный природный газ) и ледоколов;

, запрет сервисов для СПГ-танкеров (сжиженный природный газ) и ледоколов; дополнение к запрету импорта СПГ (пакет №19, RepowerEU);

(пакет №19, RepowerEU); санкции против 20 региональных банков РФ;

удары по криптовалютам, компаниям и платформам , помогающим обходить санкции;

, помогающим обходить санкции; ограничения для банков в третьих странах , которые способствуют нелегальной торговле с РФ;

, которые способствуют нелегальной торговле с РФ; новые экспортные запреты (от резины до тракторов и кибербезопасности );

); импортные ограничения на металлы, химию и критические минералы;

дополнительные ограничения на товары для военного производства РФ;

квота на аммиак ;

; активация Anti-circumvention tool, который позволит ограничить экспорт CNC-станков и радиооборудования в страны с высоким риском реэкспорта в РФ.

Также OBOZ.UA сообщал, что две страны ЕС – Греция и Мальта – блокируют 20-й пакет санкций. В частности, принятие пакета заблокировано из-за одного из его основных пунктов, нацеленного на российский теневой флот и транспортировку нефти.

