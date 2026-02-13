Украина усилила давление на Россию: Зеленский подписал новые санкции
Украина объявила новые санкции против РФ и внесла в "черный список" 91 судно российского теневого флота. Это танкеры, которыми перевозилась российская нефть в обход международных ограничений и помогали финансировать агрессию против Украины.
Как сообщили в Офисе президента, глава государства подписал соответствующий указ 12 февраля. Отмечается, что данные по применению судов базируются на результатах мониторинга в Черном, Красном и Балтийском морях.
"РФ использовала эти суда для транспортировки нефти и нефтепродуктов из российских портов, в частности в Новороссийске, Усть-Луге и Приморске, в третьи страны. Это происходило в обход санкций Евросоюза, G7 и других государств", – отметили в ОПУ.
Чтобы замаскировать истинную цель подсанкционных судов, они ходили под флагами около 20 стран, причем только один – под российским. А остальные под флагами таких государств:
- Панама;
- Либерия;
- Камерун;
- Барбадос;
- Маршалловы острова;
- Гонконг;
- Сьерра-Леоне;
- Тонга;
- Палау;
- Гвинея;
- Коморские Острова;
- Багамские Острова;
- Индонезия;
- Малави;
- Гвинея-Бисау;
- Джибути;
- Гайаны;
- Эсватини.
Отмечается, что 27 судов из списка уже находятся под санкциями США, Великобритании, Швейцарии и Евросоюза. Для синхронизации санкций в отношении 64 танкеров другими юрисдикциями, Украина передаст партнерам соответствующую информацию.
ЕС готовит новый санкционный пакет
На прошлой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла детали 20-го пакета санкций против РФ, который Евросоюз планирует ввести на четвертую годовщину полномасштабной агрессии против Украины – 24 февраля. В список могут войти следующие ограничения:
- полный запрет морских сервисов для российской нефти (в координации с G7);
- санкции в отношении 43 судов из "теневого флота" (общее количество – 640);
- ограничения на приобретение танкеров, запрет сервисов для СПГ-танкеров (сжиженный природный газ) и ледоколов;
- дополнение к запрету импорта СПГ (пакет №19, RepowerEU);
- санкции против 20 региональных банков РФ;
- удары по криптовалютам, компаниям и платформам, помогающим обходить санкции;
- ограничения для банков в третьих странах, которые способствуют нелегальной торговле с РФ;
- новые экспортные запреты (от резины до тракторов и кибербезопасности);
- импортные ограничения на металлы, химию и критические минералы;
- дополнительные ограничения на товары для военного производства РФ;
- квота на аммиак;
- активация Anti-circumvention tool, который позволит ограничить экспорт CNC-станков и радиооборудования в страны с высоким риском реэкспорта в РФ.
Также OBOZ.UA сообщал, что две страны ЕС – Греция и Мальта – блокируют 20-й пакет санкций. В частности, принятие пакета заблокировано из-за одного из его основных пунктов, нацеленного на российский теневой флот и транспортировку нефти.
