Производство полностью остановлено: Россия уничтожила крупный молокозавод в Украине

Российские войска нанесли сокрушительный удар по Богодуховскому молокозаводу в Харьковской области – одному из крупнейших производителей молочной продукции в регионе, в результате чего предприятие полностью остановило работу, а возобновить производство пока невозможно. Отмечается, что это может повлиять не только на работников завода и местных фермеров, но и на поставки молочной продукции в другие области Украины.

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Об этом сообщил директор завода Дмитрий Мурашкин в комментарии местным медиа. По его словам, последний удар стал роковым для предприятия, которое на протяжении многих лет обеспечивало молочной продукцией не только Харьковскую область, но и другие регионы Украины.

После последней атаки производство стало невозможным

В результате попадания российских ударных беспилотников предприятие получило масштабные повреждения. Разрушениям подверглись производственные корпуса, технологическое оборудование и инженерные коммуникации, без которых запуск производственного процесса невозможен.

Руководство завода было вынуждено принять сложное решение — полностью остановить работу предприятия на неопределенный срок. Когда удастся возобновить производство, пока сказать невозможно. По словам директора, масштабы разрушений на этот раз критические, а возможностей для быстрого восстановления предприятия сейчас нет.

Завод уже неоднократно подвергался ударам

Богодуховский молокозавод стал мишенью российских атак далеко не впервые. Предприятие регулярно подвергалось ударам беспилотников, которые повреждали производственные помещения, склады и оборудование. В частности, в мае российский дрон типа "Молния" попал в производственный цех, в результате чего ранения получили четверо работников. После ремонта предприятию удалось частично возобновить работу.

Однако уже в июле завод снова подвергся атаке. Тогда после удара беспилотника на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, который полностью уничтожил основной склад готовой продукции. Очередная атака фактически поставила точку в работе предприятия.

Богодуховский молокозавод был одним из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Харьковской области. Он сотрудничал с местными фермерскими хозяйствами, закупал молоко у украинских производителей и поставлял продукцию в торговые сети.

Под угрозой оказались рабочие места, контракты с поставщиками сырья и выполнение обязательств перед партнерами. Восстановление завода потребует значительных финансовых ресурсов и длительного времени, а перспективы его запуска пока остаются неопределенными.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 25 июля 2026 года российские войска массированно атаковали Сумы. Враг нанес удар по сортировочному терминалу "Новой почты" в областном центре; к сожалению, погибли трое водителей компании, попадание зафиксировано и рядом с жилым районом.

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