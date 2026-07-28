Производили более 130 тысяч пачек сигарет в сутки: в Украине раскрыли две подпольные табачные фабрики

Украинские правоохранители раскрыли и пресекли деятельность нелегальных табачных производств в Харьковской и Львовской областях. На подпольных фабриках могли производить более 130 тысяч пачек сигарет в сутки.

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Об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цивинский. Он подчеркнул, что это разоблачение стало продолжением системной борьбы с теневым табачным рынком страны.

"У теневого бизнеса не должно быть "безопасных" регионов. И у него не будет "тихих" мест, где можно безнаказанно работать", – подчеркнул Цивинский.

Масштабы и мощности нелегального производства

По данным правоохранительных органов, речь идет не о мелких подпольных цехах, а о полноценных нелегальных фабриках промышленного уровня:

предприятия имели автоматизированные промышленные линии, автономные генераторы, поддельные упаковочные материалы известных мировых брендов и обеспечивали полный цикл производства продукции;

совокупная мощность выявленных линий позволяла производить более 130 тысяч пачек сигарет в сутки ;

; в ходе обысков и операции было изъято оборудование, готовая табачная продукция, тонны табачного сырья, фильтр-палочки, сигаретная бумага, упаковочные материалы, полиграфическую продукцию известных международных брендов на общую сумму более 60 млн гривен.

В настоящее время ведётся досудебное расследование по ст. 204 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров").

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о другой ликвидированной подпольной табачной фабрике в Украине. Цивинский назвал ее самой масштабной в своей практике – на ней производилось до 10 тысяч сигарет в минуту, что приносило около миллиарда гривен ежемесячно. В деле фигурируют десятки участников, а детали схемы и все причастные лица еще устанавливаются.

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