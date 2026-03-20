Миллиард гривен в месяц и 10 тыс. сигарет в минуту: в Украине разоблачили подпольную империю табака

В Украине ликвидировали самую масштабную подпольную табачную фабрику в своей практике, которая производила до 10 тысяч сигарет ежеминутно и приносила около миллиарда гривен ежемесячно. В деле фигурируют десятки участников, а детали схемы и все причастные лица еще устанавливаются.

Об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цывинский. Масштабы поражают даже опытных следователей, а сама фабрика работала как хорошо отлаженное промышленное предприятие.

Речь идет не о мелком подпольном производстве, а о полноценной табачной фабрике с замкнутым циклом. Здесь изготавливали сигареты от начала до конца, от обработки сырья до упаковки готовой продукции под видом известных международных брендов. По предварительным данным, подделывали популярные иностранные марки.

Цифры, которые обнародовали правоохранители, выглядят почти нереально. Производство достигало около 10 тысяч сигарет ежеминутно. За сутки – это примерно 720 тысяч пачек готовой продукции.

Такие объемы позволяли организаторам получать колоссальные прибыли. По оценкам следствия, ежемесячный оборот нелегального бизнеса мог достигать около миллиарда гривен. И это лишь предварительные подсчеты – реальные суммы могут оказаться еще большими.

В функционировании фабрики участвовали около 40 человек. Отмечается, что это была не просто группа, а хорошо структурированная сеть с распределением ролей. По словам правоохранителей, это самое масштабное раскрытие подпольной табачной фабрики за всю историю ведомства.

Сейчас идет следствие, устанавливаются все причастные лица и каналы сбыта. Правоохранители обещают вскоре раскрыть все детали дела.

