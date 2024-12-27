Программу доступной ипотеки хотят расширить: кто из украинцев сможет взять кредит на жилье под низкие проценты

Ипотечную программу єОселя планируют расширить на аграриев. Ожидается, что они смогут получать доступные кредиты под 3% и 7% сроком на 20 лет на покупку жилья.

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Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль. Он отметил: предпочтение будет отдаваться сельской местности.

"Минагрополитики заинтересовано в такой социальной программе. Поэтому дальше будем совместно работать над созданием дорожной карты. Для начала определим критерии ипотечной программы. В частности, категории, регионы и размер компенсации первого взноса", – говорится в сообщении.

При этом Коваль подчеркнул: программа будет нацелена на помощь, прежде всего, конкретным категориям украинцев. В частности:

аграриям с прифронтовых территорий;

внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);

женщинам.

Ранее же єОселя стала доступнее для молодежи. В частности, украинцы до 26 лет теперь будут платить ипотеку с первым взносом от 10% вместо 20%, как это было раньше. По ожиданиям Министерства экономики, это:

позволит снизить барьер для молодых украинцев, желающих получить собственное жилье;

значительно увеличит их участие в программе.

В целом же, чтобы стать участником єОселі, необходимо выполнить несколько шагов. Прежде всего, в приложении Дія перейти в раздел "Сервисы" и выбрать опцию "єОселя". Далее:

заполнить заявление на получение кредита и выбрать уполномоченный банк для оформления ссуды;

подписать все необходимые документы с помощью электронной подписи через Дію.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ограничение из-за российской кибератаки доступа к государственным реестрам Минюста, включая Реестр прав на недвижимое имущество, не несет риска незаконного завладения имуществом украинцев. Ведь основой для регистрации служат документы, выданные или удостоверенные компетентным субъектом.

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