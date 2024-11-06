Программа ипотечного кредита является єОселя стала доступнее для молодежи. Украинцы до 26 лет теперь будут платить ипотеку с первым взносом от 10% вместо 20%, как это было раньше.

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Об этом сообщило Министерство экономики Украины. Этот шаг позволит снизить барьер для молодых украинцев, желающих получить собственное жилье, и значительно увеличит их участие в программе.

Программа єОселя реализуется Министерством экономики Украины совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье". Оформление ипотеки по этой программе максимально упрощено и доступно для пользователей мобильных технологий. Чтобы использовать программу, необходимо выполнить несколько простых шагов:

в приложении Дія перейти в раздел "Сервисы" и выбрать опцию "єОселя";

заполнить заявление на получение кредита и выбрать уполномоченный банк для оформления ссуды;

подписать все необходимые документы с помощью электронной подписи через Действие.

По данным Министерства экономики, доля молодых людей среди участников программы является небольшой – всего 9%. Это связано с высокими требованиями к первому взносу, ранее составлявшему 20% от стоимости жилья. Однако благодаря снижению этого показателя до 10% ожидается, что количество молодых участников программы существенно возрастет.

Первые шаги по стимулированию молодежи оставаться в Украине в условиях военного времени, в частности через доступ к доступному жилью, помогут не только повысить качество жизни, но и укрепить экономику страны. Как отметила первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко, развитие программы есть Осел будет способствовать не только строительной отрасли, но и смежным секторам, что положительно скажется на экономической ситуации в Украине.

Привлечение молодых людей к программе есть Обитель, в частности из-за снижения первого взноса, будет иметь весомый экономический эффект. Программа способствует развитию строительства и смежных отраслей, стимулируя спрос на новое жилье. Это, в свою очередь, создает новые рабочие места и обеспечивает дополнительные налоговые поступления, что важно для восстановления экономики страны после тяжелых времен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в некоторых ситуациях украинцам, подавшим заявку на получение помощи по государственной программе єВідновлення, нужно изменить реквизиты карты. Для этого необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг или сделать это онлайн.

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