Украинцам рассказали, есть ли риск остаться без своих квартир и домов из-за недоступности реестров Минюста

Ограничение доступа к государственным реестры Минюста, включая Реестр прав на недвижимое имущество, из-за российской кибератаки не несет риска незаконного завладения имуществом украинцев. Все же подобные заявления являются манипуляцией.

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Об этом сообщили в самом министерстве. Там отметили: с юридической точки зрения, регистрация – это не просто внесение записи в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

"Основой для регистрации служат документы, выданные или удостоверенные компетентным субъектом. Именно поэтому владельцы имущества должны быть уверены в незыблемости их прав. Все действия в реестре автоматически фиксируются: кто, когда и какое регистрационное действие совершил. Так что разговоры о риске незаконного завладения имуществом из-за ограниченного доступа к реестру – манипуляция", – говорится в сообщении.

При этом в Минюсте напомнили: из-за самой большой за последнее время кибератаки россиян сейчас невозможно ни получить данные из реестра, ни внести изменения. Ориентировочный срок восстановления реестров – 2 недели.

Что будет с данными украинцев

В то же время, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина отметила: в результате российской хакерской атаки на государственные реестры Украины не зафиксировано утечки данных. Вся информация, которая содержится в электронных системах, имеет бэкапы и будет восстановлена, то есть о потере данных речи тоже не идет.

"Я получила информацию от главы Государственной службы спецсвязи и защиты информации, что утечка данных пока не подтверждается", – сказала глава Минюста.

Она уточнила, что пока что реестры находятся на "карантине", проводятся дополнительные проверки. "Самое главное: угрозы потери данных нет, все реестры будут восстановлены. Прошу граждан проявить определенное терпение", – заверила Стефанишина.

При этом Стефанишина подчеркнула: у всех государственных реестров есть бэкап. Информация зарезервирована в полном виде, в котором реестры работали до атаки.

Именно с тем набором данных, который был "записан" до атаки, реестры и вернутся к работе. Проблемы, по словам главы Минюста, могут возникнуть только с данными, которые вносились в течение нескольких часов уже во время самой атаки. По такой информации будут приниматься отдельные решения.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на масштабную кибератаку на реестры Минюста, украинцы могут пользоваться рядом нотариальных услуг – обратившись к таким специаистам. В частности, обеспечено совершение нотариальных действий без использования и внесения сведений в Наследственный реестр, Единый реестр доверенностей, Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

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