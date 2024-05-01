Продажи раритетных авто "Укрпочты" взлетели после твита в X: сколько заработали

На аукционе по продаже автомобилей "Укрпочты" удалось заработать более 3 млн гривен. Таким образом только на раритетных авто было заработано более чем в полтора раза больше первоначальной цены.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский. Он объяснил, что только за 30 апреля состоялось 7 аукционов раритетных авто, в результате которых было получено 3 281 070 гривен, при стартовой цене 2 049 027. Таким образом, рост цены на аукционе составил более 60%. Еще три аукциона запланированы 1 мая – общая начальная цена составляет 400 тыс. грн. А позже с молотка продадут еще 500 автомобилей.

Стоит отметить, что 30 апреля на странице почты в соцсети X появилась публикация с бранью по аукциону. Компания ответила на хейт по поводу идеи с аукционом.

"Да, выставили гнилое говно на аукцион. Нет, не йобнулись. Да, хотели бы отдать просто так тем, кому надо, но не имеем права. Продаем старые авто на Prozorro, потому что этого требует закон", – говорилось в твите.

Директор почты также отметил, что в 6 аукционах подал заявку на участие только 1 участник, поэтому срок торгов был продлен на 7 дней. Еще 3 аукциона будут объявлены снова в четверг утром – участники будут иметь 14 дней на подачу заявок.

Игорь Смелянский также напомнил, что "Укрпочта" акционерное общество, существующее на доходы, которые именно зарабатывает, а прибыль (налоги и дивиденды) перечисляет в бюджет. То есть национальный почтовый оператор ничего не получает из бюджета, кроме тех активов, которые государство внесло в капитал. Собственно Украина владеет 100% акций компании.

Кроме того, "Укрпочта" за свой счет готовится к сложной зиме, покупает дрова, печки, мобильные АЗС, чтобы обеспечить работу в удаленных отделениях.

"На это мы не получаем помощи от государства и, напротив, будем стараться платить больше налогов и дивидендов. И моя роль как генерального директора обеспечить такую работу нашей команде. Что я и буду делать", – резюмировал Смелянский.

В заключение он анонсировал аукционы по распродаже старых компьютеров, которые использовались на почте.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрпочта" уже в ближайшие три месяца полностью роботизирует процесс обработки посылок. Это позволит сортировать по 8000 посылок в час, в 13 раз больше, чем при ручной работе.

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