"Укрпочта" устроила распродажу ретро-автомобилей: какая стоимость и где купить. Фото

"Укрпочта" выставила на продажу 531 автомобиль через систему Prozorro. Продажи предназначены для сбора средств на обновление автопарка, пострадавшего от обстрелов в прифронтовых регионах. Стоимость автомобилей варьируется от 40 тысяч гривен до 1 миллиона.

Об этом рассказал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский в Telegram. "Укрпочта продает автомобили, чтобы, кроме прочего, собрать средства на обновление своего автопарка, который, к сожалению, теряет после обстрелов, работая в прифронтовых регионах ", – говорится в сообщении.

В продаже представлены автомобили разных марок и лет выпуска, включая иностранные (Hyundai Sonata, Peugeot, Mazda, Citroen, Volkswagen, KIA, Daewoo, Skoda, Volvo, Mercedes Benz) и отечественные производства (МАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ). "Мы выставляем на "Prozorro.Продаже" 531 авто, в основном 90-х и 2000-х годов ", – отметил Смелянский.

Он также подчеркнул, что распродажа ретро автопарка готовилась еще до полномасштабного вторжения, но финализировать это решение удалось только сейчас. Продажа автомобилей будет производиться в виде лотов, которые будут складываться от 9 до 134 единиц каждый в зависимости от регионального критерия, что позволит приобрести движимое имущество по всей территории Украины.

Стоимость этих лотов начинается от 42 тысяч гривен и может достигать 1,1 миллиона гривен. Смелянский считает, что если волонтеры приобретут эти подержанные автомобили, то из трех-четырех из них можно будет сложить один, который потом будет использован на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрпочта" уже в ближайшие три месяца полностью роботизирует процесс обработки посылок. Это позволит сортировать по 8000 посылок в час, в 13 раз больше, чем при ручной работе.

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