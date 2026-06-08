Украинцы массово покупают авто из-за рубежа: какие модели выбирают чаще всего и сколько они стоят

В мае 2026 года украинцы ввезли 18 тысяч подержанных автомобилей из-за рубежа, а самой популярной моделью в очередной раз стал Volkswagen Golf с результатом 825 регистраций. Наибольшим спросом пользовались автомобили 2017-2018 годов выпуска, стоимость которых на вторичном рынке сегодня колеблется от 10 до 26 тысяч долларов.

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Об этом сообщает "Укравтопром". Отмечается, что рынок продемонстрировал заметное замедление – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество импортированных автомобилей сократилось на 18%.

Наибольшую долю среди ввезенных автомобилей традиционно заняли бензиновые модели. В мае на них пришлось 58% всех регистраций. Для сравнения, год назад этот показатель составлял лишь 48% . На втором месте оказались дизельные автомобили, доля которых составила 19% .

Электромобили, которые еще в прошлом году демонстрировали стремительный рост, в этом году потеряли позиции и заняли лишь 11% рынка. Доля гибридов выросла до 9%, тогда как автомобили с газобаллонным оборудованием удержали стабильный показатель в 3%. Эксперты объясняют изменение структуры спроса тем, что многие украинцы сегодня ищут универсальные автомобили для повседневного использования.

В среднем автомобили, которые в мае получили украинские номерные знаки, имеют возраст 9,4 года. Украинский рынок продолжает ориентироваться преимущественно на бюджетный сегмент, где покупатели готовы выбирать более старшие автомобили ради более низкой стоимости.

В то же время большинство популярных моделей относятся к проверенным временем автомобилям, которые хорошо зарекомендовали себя благодаря надежности и доступности запчастей. Безоговорочным лидером среди импортируемых автомобилей остается Volkswagen Golf. В мае украинцы зарегистрировали 825 таких машин.

Особенно популярным на рынке остается Volkswagen Golf 2017 года выпуска. Сегодня в Украине стоимость такого автомобиля в зависимости от двигателя, пробега и комплектации составляет в среднем от 11 до 14 тысяч долларов.

На втором месте расположился Volkswagen Tiguan с результатом 737 регистраций. Популярный кроссовер 2018 года выпуска сейчас можно приобрести примерно за 16-21 тысячу долларов. Третью позицию занял Nissan Rogue, который часто импортируют из США после страховых аукционов. Модель 2018 года на украинском рынке стоит в среднем от 14 до 19 тысяч долларов.

Четвертое место досталось Audi Q5. Кроссовер премиум-класса 2018 года выпуска сегодня продается в Украине примерно за 19-26 тысяч долларов. Пятую строчку заняла Skoda Octavia. Один из самых практичных автомобилей для семьи в версии 2018 года стоит от 12 до 17 тысяч долларов.

На шестом месте оказался Renault Megane. Автомобиль 2018 года можно найти по цене от 10 до 15 тысяч долларов. Седьмую позицию занял Ford Escape. Популярный американский кроссовер 2018 года выпуска сейчас оценивается в среднем в 13-18 тысяч долларов.

Восьмым стал Volkswagen Passat. Версия 2018 года продается на украинском рынке за 13-19 тысяч долларов. Девятую строчку занял Nissan Qashqai. Автомобиль 2018 года выпуска стоит ориентировочно от 15 до 21 тысячи долларов. Замыкает десятку Mazda CX-5. Один из самых популярных японских кроссоверов 2018 года сейчас продается за 18-25 тысяч долларов.

Особенно заметным остается доминирование немецких брендов. Сразу четыре позиции в десятке самых популярных моделей заняли автомобили Volkswagen, что подтверждает многолетнее доверие украинских водителей к этой марке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начали действовать новые правила для украинских водителей – в частности, ужесточены требования к тонировке стекол, введен обязательный техосмотр коммерческих авто и обновлены тарифы на парковку. Обновление начало действовать с 1 июня, а нарушителей ждут штрафы.

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