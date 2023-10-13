Украинцы жалуются на доллары из ПриватБанка: в банке объяснили ситуацию 

В Украине клиенты ПриватБанка массово жалуются на качество долларов, которые они получают в кассах финансового учреждения. В ответ на очередную жалобу в банке пояснили, что руководствуются законами и правилами, которые прописаны в документах Нацбанка. А клиентам выдают ту валюту, которая является действительной (то есть которую должны принимать в кассах).

Об этом говорится на специализированном форуме "Минфин". Так, уже несколько месяцев по требованию Нацбанка все украинские финансовые учреждения (банки и обменники) принимают валюту с незначительными повреждениями и 1996 года печати.

"Интересная ситуация возникает когда заказать снятие налички с валютной карты, и обратиться непосредственно в кассу после сообщения, что средства поступили, то кассир выдает доллар в 1996 году или с определенными печатями или пометками чернилами, уверяют что других нет, а новых купюр и подавно", – говорится в объявлении.

Видео дня

В то же время ПриватБанк пояснил, что производит выдачу валюты для физических лиц согласно действующим требованиям НБУ. Все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для операций как покупки, так и продажи, без ограничений год выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала.

"Также отметим, что в отделении Банка выдаются предварительно прошедшие проверку купюры, соответственно, во время выдачи предлагаются платежные купюры. В случае, если вам не нравится состояние купюры, вы можете отказаться ее принимать", – говорится в объявлении.

Как ранее писал OBOZ.UA, ПриватБанк имеет право снять со счета своего клиента до 50% от заработка. Это касается тех случаев, когда украинец взял кредит в банке и вовремя его не погасил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!